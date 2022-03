Le Perpignanais Payote rend hommage à Goldorak avec des espadrilles spéciales

La marque d’espadrilles perpignanaise Payote, née en 2016, rend hommage à Goldorak, la série culte des années 1970 qui a fêté ses 45 ans en 2020 ; à travers une paire spéciale. Ces espadrilles collector au style rétro seront disponible en édition limitée à 500 exemplaires, du 35 au 47, au prix de 39,90 euros. Elles sont disponibles en pré-commande sur le site de la marque.

La toile est composée à 50 % de coton et à 50 % de polyester. La semelle extérieure est en caoutchouc naturel recyclé et la semelle intérieure en jute. Les chaussures Payote sont fabriquées dans les ateliers Megam, situés à Mauléon, au Pays basque. L’entreprise, qui produit entre 50.000 et 70.000 paires par an, frôle aujourd’hui le million d’euros de chiffre d’affaires, uniquement grâce à son site de vente en ligne.