Pyrénées-Orientales. Payote met les espadrilles françaises à nos pieds

Depuis 2016, la marque d’espadrilles Payote revisite la sandale pyrénéenne en cédant à toutes les fantaisies. Tout en conservant la facture de cette chaussure d’été indémodable, elle propose jusqu’à 250 modèles, unis, imprimés, recyclés, délavés, compensés, à paillettes, marinière ou personnalisables. Imaginées dans les Pyrénées-Orientales, les espadrilles Payote sont fabriquées à Mauléon, au Pays basque, dans l’atelier familial Megam qui perpétue depuis 150 ans un savoir-faire artisanal.

Chaque paire est réalisée suivant un cahier des charges précis en quatorze étapes, de la découpe de la toile en passant par l’encollage jusqu’à la couture à l’italienne en fil de nylon pour lier la tige à la semelle. La marque s’approvisionne en France pour la toile de coton, le polyester (établissements Eyrault à Saint-Étienne) et les teintures végétales, en Espagne pour le caoutchouc et les tissus recyclés. La corde naturelle en jute est importée du Bangladesh mais pourrait bientôt être remplacée par du chanvre de Corrèze. Vendue jusqu’à présent uniquement sur internet, Payote compte désormais une boutique à Perpignan et en ouvrira une deuxième cet automne à Toulouse.

J.D.