Aéronautique. Le plan d’Emmanuel Macron pour booster l’avion plus vert divise

C’est à Villaroche, en Seine-et-Marne, à 55 km de Paris​, que se dresse​ le plus grand site de Safran en Europe. Ce n’est pas ​un ​hasard si Emmanuel Macron a choisi cette usine pour y annoncer, vendredi 16 juin, trois jours avant l’ouverture du salon du Bourget, les nouveaux engagements publics pour accompagner l’effort de recherche et technologie (R&T) nécessaire au développement de l’avion zéro émission. Après avoir mis en place en juin 2020 un plan de soutien à l’aéronautique, le gouvernement va tripler son effort sur la période 2024-2030, en mettant sur la table une enveloppe de 300 millions d’euros par an sur cette période pour soutenir la conception de nouveaux avions et de nouveaux moteurs.

Parallèlement, et via France 2030, 200 millions d’euros d’argent public et privé vont soutenir les acteurs émergents pour développer des petits avions électriques et à hydrogène. L’autre grand défi pour avoir des avions propres est de développer la production de carburant d’aviation durable. Si possible en France, pour des questions de souveraineté. Aussi, 200 millions d’euros seront alloués aux carburants d’aviation durable (Saf pout sustainable aviation fuel ).

Mais pour l’heure, l’offre n’est pas du tout en capacité d’accueillir la demande. D’ici à 2030, la France aura besoin de 500.000 tonnes de ces carburants, le double de la production au niveau mondial aujourd’hui. Pour l’instant, il n’y a que TotalEnergies qui en produise dans l’Hexagone. Et encore, pas suffisamment. Mais​, Emmanuel Macron s’est montré confiant pour que la France soit autosuffisante en carburant propre en 2030 et a évoqué BioTJet, porté par la start-up Elyse Energy. Située à Lacq, dans le Sud-Ouest, cette usine, qui ouvrira en 2028, sortira 75.000 tonnes de Saf par an.

Moyens supplémentaires pas assez conséquents

Si Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, s’est dit « parfaitement en phase avec les dernières interventions » ​du chef de l’État, Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, est insatisfaite. Dans un communiqué de presse, l’élue socialiste a regretté que ​« ​les moyens supplémentaires ne soient pas plus conséquents​ » pour « faire​ face à la concurrence accrue des États-Unis et de la Chine et être leader sur la décarbonation et l’avion vert ». « Nous devons aller plus vite et plus loin », a réagi Carole Delga, se faisant le relais des industriels. Selon elle, en plus des 300 millions d’euros, ils réclameraient 150 millions d’euros pour leur permettre de rester dans la course de la​ ​décarbonation sans s’adresser à des fonds étrangers.

​En outre, elle estime que « le président de la République est resté silencieux sur la supply chain​ ». En Occitanie, le secteur, qui compte trois avionneurs, Airbus, ATR, Daher, concentre 72 % des effectifs de la filière au niveau national, soit 66.000 emplois. Or, pour elle, « ​il est primordial que les PME bénéficient de façon plus importante des fonds alloués au Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile (Corac) ». « ​Le gouvernement doit veiller et organiser la répartition de ces fonds afin qu’ils profitent à toute la chaîne de production et d’approvisionnement. Ici aussi, des clauses et des contreparties doivent être exigées », a-t-elle réclamé.

Audrey Sommazi

Sur la photo : l’usine de Safran Villaroche où Emmanuel Macron a fait son annonce sur l’avion vert le 16 juin 2023. Crédits : Safran - DR.