La CCI Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Métropole, la Ville de Toulouse, et la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne organisent l’édition 2021 de la Grande Braderie les 9, 10 et 11 septembre au cœur du centre-ville toulousain. Plus d’informations et inscriptions pour les commerçants désirant participer sur le site de la chambre consulaire.

La Grande Braderie, du jeudi 9 Septembre 2021 au samedi 11 Septembre 2021 - Centre-ville de Toulouse.