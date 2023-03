Le Parc des expositions du Meett de Toulouse accueille pour la seconde fois, du 10 au 12 mars, le salon de l’Immobilier Toulouse-Occitanie. L’événement est organisé par la Fédération de la promotion immobilière, et plus particulièrement son antenne régionale FPI Toulouse Occitanie, et l’agence événementielle toulousaine Bienvenue à Bord.

Programme complet et inscriptions en ligne.

Salon de l’Immobilier Toulouse-Occitanie. Du vendredi 10 au dimanche 12 mars. Le vendredi de 10 à 20 heures, le samedi et le dimanche de 10 à 19 heures, au Meett.