Le 15 Septembre, l’agence de développement économique Ad’Occ organise le salon des produits d’Occitanie. Destiné aux entreprises agricoles et agroalimentaires d’Occitanie dans le but de pouvoir exposer leurs produits (en dehors des vins), cette manifestation permet notamment de présenter des gammes non référencées, des nouveautés et des innovations afin de valoriser certains produits.

Organisé en partenariat avec Auchan Retail France, ce salon est également l’occasion de pouvoir rencontrer les équipes de l’enseigne, hyper, super et drive, présentes en Occitanie. Le salon des produits d’Occitanie se déroulera le 15 Septembre de 8h à 15h au Domaine des Grands Chais.

Plus d’informations et inscriptions