Face aux incertitudes, le salon du Bourget annule son édition 2021

L’annonce est tombée ce lundi 7 décembre. Le salon du Bourget, rendez-vous international du secteur aéronautique et spatial, n’aura pas lieu cette année. « Nous sommes évidemment déçus de ne pouvoir tenir l’édition 2021 du salon du Bourget. Après de longs mois de suspension de toute activité Salon dans le monde, la communauté internationale aéronautique, spatiale et de défense se réjouissait de se retrouver », a ainsi déclaré dans un communiqué Patrick Daher, commissaire général des Salons internationaux de l’aéronautique et de l’espace (SIAE) et président du groupe Daher. « Nous travaillons dès aujourd’hui à faire que l’édition 2023 soit le salon du renouveau, au service de l’aéronautique et de l’espace, au niveau mondial. »

Cette décision, « raisonnable » selon SIAE, intervient alors que l’épidémie de coronavirus n’est toujours pas sous contrôle et que les mesures sanitaires ne permettent pas, à l’heure actuelle, de croire à la tenue d’un salon dans des conditions de sécurité suffisante. « En 2019, nous avions accueilli 180.000 visiteurs grand public. Une jauge à 5000 n’aurait pas eu de sens pour cette grande fête populaire qu’est le Bourget », souligne Christophe Robin, le directeur de la communication de SIAE, filiale du Gifas [1]. Pour expliquer le calendrier de l’annonce, il ajoute : « Pour un événement en juin, les gros investissements commencent en janvier. Le conseil d’administration de jeudi a donc fait ce choix. »

Quel impact pour la filière ?

« Le salon du Bourget est un événement très important pour le secteur aéronautique et nous sommes sincèrement désolés d’apprendre l’annulation de son édition 2021 », réagit un porte-parole d’ATR, conscient que « la décision a dû être très difficile à prendre pour ses organisateurs ». « Nous savons maintenant que la reprise sera lente et, même avec l’arrivée d’un vaccin, l’industrie reste fragile. La plupart de nos clients sont de petites compagnies régionales qui luttent pour continuer à fournir une connectivité essentielle à leurs communautés, dans un contexte très difficile. L’annulation de cet événement majeur montre une fois de plus que cette crise est profonde et durable, et nous croyons fermement qu’il est important que les gouvernements soutiennent l’aviation régionale pour lui permettre de continuer à assurer sa mission essentielle », poursuit-on au sein du constructeur régional.

Alors que l’économie régionale est très marquée par l’aéronautique, la Région n’a pas réagi à cette annonce mais assure être « aux côtés de nos entreprises sous-traitantes et en lien avec les donneurs d’ordre, notamment de la cadre du plan de relance de la filière ».

Les organisateurs se sont engagés à rembourser intégralement les sommes avancées par les exposants. Des pertes financières « confidentielles » pour SIAE, « qui reste en bonne santé financière », assure Christophe Robin. Mais, pour la filière aéronautique et spatiale, au-delà de l’impact financier, c’est un nouveau coup dur dans une année noire. Lieu de rencontre permettant aux différents acteurs du secteur de présenter leur nouveauté et d’organiser des démonstrations, le salon du Bourget aurait permis de redonner une certaine dynamique. Si SIAE n’exclut pas de proposer un rendez-vous, la mise en place d’un événement numérique n’était pas une option. « Le digital est davantage adapté à des conférences ou des séminaires. Un salon comme le nôtre ne peut pas se faire à distance. »

Le salon de Farnborough, organisé en Angleterre, en alternance avec le Bourget, avait déjà été annulé l’été dernier en raison du Covid-19. La prochaine édition du Bourget, la 44e, se tiendra en juin 2023 mais la date précise n’a pas encore été communiquée.

Paul Périé

Sur la photo : La dernière édition avait accueilli 180.000 visiteurs grand public. Crédit : SIAE - 2018.