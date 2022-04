Réindustrialisation. Le scandale des masques

« Le prix est l’élément qui est principalement pris en compte lors des appels d’offres », confirmait en septembre 2021 Serge Bidan, directeur général opérationnel de Paul Boyé Technologies. L’histoire se répéterait-elle ? En 2005, l’industriel toulousain s’était lancé dans les masques pour répondre aux commandes de l’État français qui voulait assurer son indépendance en cas de pandémie.

« Le contrat prévoyait un renouvellement des stocks à date de péremption, c’est-à-dire tous les cinq ans mais il y a eu un changement de doctrine en 2012. Le nouveau gouvernement a estimé qu’en cas de pandémie, il pourrait se fournir en Chine et les nouveaux stocks de masques n’ont pas été achetés. À l’époque, on avait les masques mais pas l’épidémie et, en 2020, on a eu l’épidémie mais plus de masques », expliquait en janvier 2021 Jacques Boyé, président de l’entreprise.

Face à ses problèmes de trésorerie et ses stocks d’invendus, la Coop des Masques, en Bretagne, a aussi tiré la sonnette d’alarme à l’automne. En continuant à privilégier la concurrence asiatique, la commande publique a fragilisé la filière hexagonale récemment créée. Selon le Syndicat des fabricants français de masque F2M, entre l’été 2020 et l’été 2021, 97 % des appels d’offres ont été affectés à des masques d’importation commandés principalement par des collectivités. Aussi, pour sécuriser cette nouvelle filière, le gouvernement a dû faire passer le 15 décembre aux agences régionales de santé (ARS) une circulaire incitant les 3000 hôpitaux et cliniques à acheter en France et en Europe leurs masques et gants de protection.

