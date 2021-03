LeHibou fait le nid de sa filiale régions à Toulouse

Créé en 2016 à Paris, LeHibou, plateforme de mise en relations de consultants freelance spécialistes de l’IT avec des entreprises, n’en finit pas de squatter les palmarès des sociétés en hypercroissance. Avec une moyenne de 184% de progression d’activité chaque année, entre 2016 et 2019, l’oiseau rare arrive 3e en France du classement Les Echos des « Champions de la croissance 2021 » et 42e société en Europe dans celui du Financial Times en 2021.

Pour poursuivre sa trajectoire en flèche sur l’ensemble du territoire national, la start-up, basée à Paris, prévoit l’implantation du siège de sa filiale régions à Toulouse d’ici à fin mars. « Nous n’avons pas attendu la création de la filiale pour être présent à Toulouse avec déjà 700 consultants indépendants IT référencés dans la Ville rose et 1300 en Occitanie sur les 40.000 que compte la plateforme au total », explique Banjamin Lebailly, directeur des activités régions LeHibou. « Mais notre modèle de développement est hybride. Il passe à la fois par le canal digital, via le site, et par un accompagnement humain du client avec lequel nous participons à la définition du profil qu’il recherche et pour lequel nous allons identifier des consultants référencés susceptibles de lui convenir. Il nous faut donc une présence physique territoriale. »

Une couverture nationale par un réseau de bureaux régionaux

Après Toulouse et Bordeaux, la filiale régions gérera les ouvertures des bureaux de Montpellier et de Nantes d’ici à l’été 2021 et en fin d’année celui de Lyon. Un début de maillage hexagonal qui devrait lui permettre de hisser son chiffre d’affaires à 50 millions d’euros en 2023 après une année 2020 à 15 millions d’euros, les revenus de la plateforme étant générés par le prélèvement d’une commission moyenne de 17% sur l’ensemble de la prestation du consultant. Près de 80% des 300 clients de LeHibou sont des grands comptes, tels le Crédit Agricole, La Poste, Ingenico ou Renault.

De plus en plus de consultants en mode indépendant

« L’inscription du consultant sur notre site est entièrement gratuite. Il fixe également ses tarifs, même si nous pouvons le conseiller. Ensuite, notre plateforme fonctionne en associant l’intelligence artificielle et les big data. En fonction de la demande client, elle va trier les CV des consultants selon un certain nombre de critères. Elle va aussi évaluer la pertinence des profils en fonction du nombre de clics clients et de leur retour d’expérience lors de précédentes missions », précise Benjamin Lebailly. Aujourd’hui, près de 20% des consultants en informatique sont freelance.

Une tendance qui tend à se développer dans la mesure où le marché des consultants IT est en pénurie. « Il manque 60.000 ingénieurs en informatique en France aujourd’hui. Les consultants sont donc très sollicités avec une facilité à se projeter sur une stabilité financière en tant qu’indépendants », souligne Benjamin Lebailly. Conscient cependant des difficultés des consultants toulousains affectés par la baisse d’activité aéronautique, LeHibou leur donne la possibilité de rebondir avec des clients hors Occitanie, dans les domaines des systèmes embarqués ou de l’informatique industrielle.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Benjamin Bailly, directeur de la filiale régions LeHibou implantée à Toulouse : « Le nom de la plateforme a été choisi pour la capacité d’écoute et de vision de l’animal, valeurs recherchées chez un freelance ». Crédit : LeHibou.