Haute-Garonne. Légapôle croise les chiffres et les lettres

De 2014 à 2016, Xavier Poitevin préside la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Toulouse. À cette époque, il connaît ses 340 confrères mais, en 2015, la « loi Macron » pour « la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » vient bouleverser cet équilibre. Sur les quatre départements (Ariège, Haute-Garonne, Tarn et Tarn-et-Garonne), le nombre de notaires va presque doubler en cinq ans. À ce premier chamboulement se superpose un autre facteur : l’accélération du processus de dématérialisation, qui fait bondir le distanciel. En conséquence, « nous sommes beaucoup plus nombreux et nous nous voyons beaucoup moins », constate Maître Poitevin. Du temps de gagné, certes, « mais au prix de liens qui se distendent. Le sentiment d’appartenance au corps notarial se perd. »

Sentant souffler le vent du changement, Xavier Poitevin prend le virage à 180 degrés. En plus de sa propre structure, SAS Légapôle Notaires Toulouse-route d’Espagne, qui compte quatre associés et une quarantaine de collaborateurs, il fonde alors « Légapôle Développement ». Un collectif avec deux objectifs : regrouper plusieurs professionnels du chiffre et du droit sous une identité commune forte, pour faire face à une concurrence devenue exacerbée, et être en pleine mesure de proposer - « sans imposer » - une offre de services complémentaires à ses clients.

« La profession avait besoin d’évoluer, à nous de nous adapter »

Outre Toulouse, le groupement est désormais présent à Tarbes, Pau et Biarritz, avec des notaires, experts-comptables, avocats en droit des sociétés, droit fiscal et propriété intellectuelle, experts en gestion de patrimoine ainsi que des géomètres-experts, « une profession tout à fait complémentaire à la nôtre », explique Maître Poitevin. Au total, une douzaine d’entités, représentant près de 180 collaborateurs et associés. Il précise que chacune « a gardé une totale indépendance dans ses activités » mais se place sous l’égide de la structure globale Légapôle Développement, qui « promeut le groupe, détermine le cadre et chapeaute les contrats d’affiliation ».

Pour l’expert, l’interprofessionnalité, c’est « savoir reconnaître que je ne sais pas faire et accepter de travailler avec ceux qui ont la compétence ». Un concept orienté clients, qui a le vent en poupe et pourrait s’exporter à l’échelle nationale. « Nous avons créé les fondations d’un groupe fort », précise Xavier Poitevin, qui ambitionne de se développer prochainement dans d’autres territoires.

Marie-Dominique Lacour

Photo : En lançant Légapôle, Xavier Poitevin a voulu recréer du lien dans un profession où la concurrence s’est renforcée. Crédits : Légapôle.