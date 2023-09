Les Cafés Di-Costanzo à la pointe sur les grands crus bas carbone

Après avoir expérimenté en 2022 le café à la voile acheminé par une goélette depuis la Colombie jusqu’à Bordeaux, les Cafés Di-Costanzo ont décidé d’explorer la voie fluviale. L’entreprise gersoise, installée à L’Isle-Jourdain et à Toulouse, vient de réceptionner une cargaison de grains transportés par péniche sur le canal du Midi. Arrivées à Fos-sur-Mer à bord de containers, vingt tonnes d’arabicas et de robustas provenant du Vietnam et du Brésil ont ensuite été chargées à Arles à bord du Tourmente. Ce bateau est celui du marinier Jean-Marc Samuel qui, depuis deux décennies, multiplie tests et expérimentations pour montrer la pertinence d’une relance du fret fluvial sur l’ensemble du canal des Deux Mers. Après une semaine de navigation, le déchargement des dix premières tonnes a eu lieu le 12 septembre au port de Lalande. Les derniers kilomètres jusqu’au siège des Cafés Di-Costanzo, dans le Gers, ont été assurés par un camion roulant au biogaz.

« Nous sommes en recherche constante de leviers sur lesquels agir pour rendre notre activité la plus responsable possible et décarboner toute la chaîne du café, de la production à la tasse. Par petits pas successifs, avec le café à la voile que nous allons vraiment développer à partir de 2025, nos approvisionnements en café bio et en café de forêt, à travers le tri des déchets et la torréfaction au gaz vert, nous essayons de réduire notre impact. Cela fait partie de notre ADN », explique Émilie Gavanier, cofondatrice et coassociée des Cafés Di-Costanzo.

Un coût quatre fois plus élevé

Si le choix du fluvial paraît « évident » avec cinq fois moins d’émissions de CO2 à la tonne transportée par rapport au transport routier, il ne coule pas de source. L’absence d’entrepôts de stockage et d’équipements de logistique mais surtout le coût financier, trois à quatre fois plus élevé que par la route, demeure un frein sérieux pour les entreprises, même les plus volontaires. « Nous avons tenté l’aventure pour nous faire une idée précise de ce qu’implique et peut nous apporter ce mode d’acheminement avant de le pérenniser », ajoute la dirigeante. Déjà, le torréfacteur, qui importe 150 tonnes de café par an, s’est engagé à long terme à renouveler l’expérience du transport à la voile aux côtés de TOWT.

L’armateur breton réceptionnera bientôt son premier cargo-voilier de dimension industrielle, long de 80 mètres et capable de transporter jusqu’à 1100 tonnes de marchandises. Les prochains chargements « de cafés de spécialité » qui sont la marque de fabrique des Cafés Di-Costanzo, sont programmés en 2024. Sur son territoire aussi, l’entreprise gersoise agrandit ses horizons. Elle a démarré le chantier de son nouveau bâtiment bas-carbone dans la zone d’activités de Pont Peyrin, à L’Isle-Jourdain en vue d’un emménagement de sa vingtaine de salariés mi-2025. Cet investissement, de quelque 2,5 millions d’euros, va lui permettre d’augmenter ses capacités de stockage.

Dans le même temps, porté par sa croissance organique de 12 % par an sur un marché pourtant extrêmement concurrentiel, le torréfacteur travaille à l’ouverture de deux nouvelles boutiques en propre, en plus de celles de Toulouse et L’Isle-Jourdain, l’une en Occitanie, l’autre en Nouvelle-Aquitaine. Ces deux implantations vont dans le sens de la stratégie de l’entreprise qui a décidé d’investir différents canaux de distribution dans un périmètre de deux heures autour de Toulouse.

Pour l’année 2023, les Cafés Di-Costanzo prévoient un chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros, réalisé à 70 % auprès des CHR, à 25 % auprès des particuliers et le reste dans des épiceries fines et grandes surfaces locales.

Johanna Decorse

Sur les photos : Émilie et Étienne Gavanier, les dirigeants des Cafés Di-Costanzo, ont réceptionné le 12 septembre la première partie de leur cargaison de café acheminée par péniche via le canal du Midi. Crédit : J.D. - ToulÉco.

Jean-Marc Samuel, le capitaine de la péniche le Tourmente qui va servir durant un mois de lieu de stockage jusqu’à la seconde phase de déchargement du café. Crédit : J.D. - ToulÉco.