Les Flâneuses roulent pour les musées !

Depuis leur lancement en début d’année 2022, les Flâneuses ont investi une quinzaine de musées et lieux culturels en France, dont la médiathèque José-Cabanis et les Jacobins à Toulouse, le Muséum d’histoire naturelle de Nantes ou encore le Louvre et la Cité des sciences.Ces fauteuils multifonctions imaginés par la société toulousaineE-Hé pour apporter mobilité et confort à tous les publics, sont fabriqués à La Barthe-de-Neste, dans les Hautes-Pyrénées par la société Milc Industries. La matière première, l’acier inox pour le dossier et les assises, l’aluminium pour les tubulaires, est achetée en Allemagne auprès de fournisseurs européens avant d’être travaillée et assemblée localement.

Dotée d’assises, d’accoudoirs, de roues multidirectionnelles et de freins, la Flâneuse fait à la fois fauteuil, poussette, porte-manteau ou déambulateur pour « soulager la fatigue sans stigmatiser ». Elle a aussi l’avantage pratique d’être encastrable et nettoyable facilement. Avant de commercialiser cet « objet au design universel », ses deux créateurs, le designer Yves Subarroque et sa soeur, Thérèse Donnet, investie auparavant dans le maintien de l’autonomie, l’ont testé auprès de professionnels de santé et d’établissements recevant du public.

Johanna Decorse

Crédit photo : Thomas Baron.