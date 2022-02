Les Inn’Ovations récompensent une région Occitanie en pleine ébullition

Preuve de l’attrait de ce concours, le nombre de candidatures est en hausse pour Les Inn’Ovations. 252 entreprises innovantes ont posé leur candidature pour cette édition 2022, contre 227 l’an passé. Un jury de 94 personnes du monde de l’entrepreneuriat s’est réuni pour sélectionner les sept lauréats et le Grand Prix.

Ce dernier est allé à Watertracks, société héraultaise située à Pérols. Elle a mis au point un robot capable de draguer les réservoirs d’eau de manière écologique. Une méthode « de drague » particulièrement efficace qui n’a pas laissé insensible le jury puisque l’entreprise pérolienne a reçu aussi le prix de l’innovation dans les territoires. Au total, Watertracks a ainsi obtenu 30.000 euros en récompense.

Histoire d’eau et de développement durable toujours avec le prix du produit ou service du futur. Il a été décerné à Chemdoc, société également héraultaise qui, depuis Clermont-l’Hérault, a développé une solution de recyclage de l’eau utilisée par les industriels. 25.000 euros à la clé.

Il est encore question de milieu aqueux nécessaire à la planète avec Yum and Wild, jeune pousse de Lunel, qui fabrique des sauces bio 100 % végétales à base d’eau de cuisson. Elle a remporté le prix de alimentation durable et responsable [1] Elle aussi a eu la fierté de porter haut les couleurs de l’Hérault.

On part en Haute-Garonne avec le prix de la start-up de l’année pour Vortex.io, société toulousaine dédié à la surveillance... des cours d’eau et la prévention des crues et des inondations.

Innovation robotique et médicale aussi récompensée

Le prix de l’énergie positive nous permet de changer de thématique (ou pas). Avec la société haut-garonnaise Immoblade (Ramonville-Saint Agne), votre verre d’eau restera frais plus longtemps, grâce à son système de lames qui s’intègrent aux vitres pour bloquer les rayons du soleil.

Le prix de la mobilité intelligente et durable a été remis à Stradot qui, depuis Labège (Haute-Garonne), a mis au point un robot dit enjambeur qui peux ranger seul les voitures dans les parkings en optimisant le taux d’occupation de leur parcage.

Enfin, le prix Innovation et international a mis en lumière Mabqi. Cette entreprise de la biotech montpelliéraine au nom étrange (dont le siège est à Grabels) conçoit des banques d’anticorps afin de traiter cancers et pathologie lourdes.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Jalil Benabdillah, au centre, vice-président en charge de l’Économie de la Région Occitanie est venu féliciter les lauréats 2002 du concours régional Les Inn’Ovations. Crédits : Emmanuel Grimault - Région Occitanie.