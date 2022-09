Les Moulins Pyrénéens lance le premier pain 100% ariégeois

Depuis cet été, les premiers pains 100% local trouvent leurs places à la boulangerie Le Fournil des Pyrénées. En effet, soutenu par la Chambre d’agriculture d’Ariège, ce projet de pain local des Moulins Pyrénéens et Nòu Ariège Pyrénées est sorti du fournil et connaît un certain succès.

Celui-ci fait appel aux Moulins Pyrénéens, filiale du groupe coopératif régional Arterris, et permet de mettre à l’honneur l’agriculture et le blé ariégeois. Le Moulin de Saverdun a notamment été choisi pour préparer la farine qui sert à la confection des pains. Cette activité supplémentaire pour le moulin représente un volume potentiel de près de 20 tonnes de farine sur une année entière.