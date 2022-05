Les vallées de Gavarnie : la montagne quatre saisons

A Lourdes déjà, la vue sur les sommets enneigés en toile de fond aimante le regard. La route qui mène à Argelès-Gazost leur donne encore plus de réalité. En les contemplant tutoyer le ciel, on voudrait pour les atteindre s’enfoncer dans chacune des vallées de Gavarnie, vers Luz-Saint-Sauveur, Barèges ou Cauterets mais ce territoire est grand, il faut choisir. Plusieurs noms résonnent. Le pic du Midi de Bigorre et son observatoire, le pont d’Espagne et le cirque de Gavarnie bien sûr, classé à l’Unesco. On connaît moins le Val d’Azun, ses villages en pierres et ardoises, typiques de l’architecture de montagne, gardés par le pic du Balaïtous qui culmine à 3144 mètres et son espace nordique, quatre-vingt-dix kilomètres de pistes entre le col du Soulor et celui de Couraduque.

C’est là que démarre la piste de raquettes de Bazès, une boucle de huit kilomètres qui alterne passages dans la forêt, larges chemins damés et points de vue, surtout au niveau du col de Bazès. Ce circuit balisé permet aussi de rejoindre le refuge du Haugarou, un lieu idéal pour déconnecter ! Cet hébergement autonome n’est relié à aucun réseau. L’eau provient d’une source naturelle, l’électricité de panneaux photovoltaïques et les portables ne passent pas ! On peut aussi juste y boire un café en terrasse avant de rejoindre la station et le col de Couraduque. Avant 15h30 en hiver pour profiter des derniers rayons de soleil.

Hautacam, un belvédère de jour comme de nuit

Les vallées de Gavarnie sont aussi le territoire de Gilles, accompagnateur en montagne qui, depuis deux ans, après une décennie dans les Alpes, propose des marches et des balades au pas des lamas. L’expérience est insolite et permet de se réconcilier avec « le lama pas content » de Tintin au Tibet. Les sorties se font en petit groupe, notamment dans la réserve naturelle du Pibeste qui embrasse un beau panorama, du pic du Léviste au Cabaliros en passant par le Viscos, reconnaissable à sa forme pointue. Imperturbables et extrêmement dociles, Tio, Tchupi, Névé, Nahual, Joke et Igloo, les deux derniers arrivés, font cheminer sans fatigue les plus jeunes marcheurs. Intarissable sur les qualités et la psychologie de ses camélidés, Gilles l’est aussi sur sa région natale, ce qui en fait un guide hors pair pour la découvrir.

Cette escapade autour d’Argelès-Gazost se poursuit dans le domaine du Hautacam. À son point le plus haut, cette station familiale s’offre une vue à 360° tout simplement saisissante avec au premier plan le pic du Midi et la Brèche de Roland. Quand la neige est au rendez-vous, les skieurs confirmés évoluent au milieu des sapins dans le secteur du Naouit et les débutants, sur les pentes douces du Cardouet qui abrite aussi une Mountain Luge de 800 mètres de long, accessible aux enfants à partir de 3 ans. Depuis le col de Tramassel, on peut faire étape à l’auberge du même nom, réputée pour sa cuisine maison et sa terrasse panoramique avant d’explorer l’espace nordique, ses quinze kilomètres de pistes balisées et sa belle boucle sur les crêtes. En raquette ou en ski de fond, la marche se fait surtout contemplative. Le plateau du Hautacam, qui fait partie de la Réserve internationale de Ciel étoilé du Pic du Midi, abrite aussi depuis cet automne le Belvédère de la Nuit, un lieu d’observation de la voûte céleste en libre accès, imaginé par le Parc national des Pyrénées.

Johanna Decorse

Sur les photos :

> Le domaine du Hautacam et sa Mountain Luge mettent l’accent sur la montagne quatre saisons. Crédit : Ger Gan.

> Le Jardin des Bains, à Argelès-Gazost, abrite l’unique bain turc des Hautes-Pyrénées. Crédit : Antoine Garcia