Les ventes de logements neufs au plus bas depuis dix ans

Fin d’année plus que morose pour le secteur du logement neuf. L’Observer de l’immobilier toulousain vient de livrer sa photographie du marché et elle est préoccupante. Le marché toulousain enregistre en effet une énorme baisse des ventes au cours du troisième trimestre 2022 : -42 % sur l’aire urbaine et -52 % dans Toulouse. Avec seulement 811 transactions enregistrées dans l’aire urbaine, c’est le niveau le plus bas depuis dix ans. « Sur cette période, le taux de désistement des acheteurs atteint même 27 %, du jamais-vu et un chiffre en hausse de 13 % par rapport à 2021. La raison principale est la difficulté d’obtenir des financements, c’est très inquiétant », brosse Laetitia Vidal, la présidente de l’Observer et directrice générale de Pierre Passion.

Dans ce contexte, tous les acheteurs sont concernés. Les investisseurs, pour lesquels les ventes ont reculé de 39 % dans l’aire urbaine et de 58 % dans Toulouse ce troisième trimestre, comme les occupants (ventes en baisse de 46 % dans l’aire urbaine et de 45 % à Toulouse). Quant aux ventes en blocs, elles sont désormais quasiment réduites à néant, en baisse de 89 % dans l’aire urbaine, avec seulement 22 ventes enregistrées ce trimestre et aucune à Toulouse. « Dans le contexte actuel, il devient très difficile de trouver un terrain d’entente avec les bailleurs », pointe la présidente de l’Observer.

Des prix en forte hausse

Une satisfaction quand même pour les promoteurs. Après avoir dénoncé depuis plusieurs mois une délivrance insuffisante de permis de construire, ils notent une réelle reprise des autorisations de construire à Toulouse. « Il y en a eu autant ces deux derniers mois que depuis le début de l’année », évalue même l’Observer. « Pour autant, le marché reste en situation de pénurie, nous sommes à 9,3 mois de stock sur l’aire urbaine et 11,3 mois dans Toulouse. » Voilà qui contribue à une forte hausse des prix depuis début 2022, +7,1 % sur l’aire urbaine (4563 euros/m2 parking compris) et +4,6 % dans Toulouse (soit 4758 euros/m2 parking compris).

Le coût des matériaux a bondi de 20 %

Dans le même temps la profession doit faire face à une forte hausse du coût des matériaux qui rend l’équation intenable pour certains projets. Décalages et arrêts de programmes sont déjà une réalité, même si la FPI ne les recense pas officiellement. Du côté de la Fédération du bâtiment et des travaux publics (FBTP 31), on mesure précisément l’impact. « Le coût des matériaux a bondi de près de 20 % depuis septembre 2021. Dans le même temps, la hausse des taux d’emprunt fragilise les acquéreurs et les fonciers ont augmenté de 3,5 % depuis un an », indique Émile Noyer, le président de la FBTP 31. « Parmi les adhérents de Haute-Garonne, nous recensons déjà des entreprises en difficultés. Par ailleurs, les nouvelles du tribunal de commerce ne sont pas bonnes et l’on entre vraisemblablement dans le dur de la crise. » À la FPI, Laetitia Vidal précise de son côté que « la question du maintien de l’emploi sera la dernière variable d’ajustement, mais qu’en 2023, il pourrait y avoir des décision difficiles à prendre ».

Béatrice Girard

Sur la photo : Même si l’on constate une reprise au niveau des autorisations de construire, les ventes de logements neufs s’effondrent pour plusieurs raisons. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco..