Onze propositions pour sauver le logement en Haute-Garonne

L’union fait la force. En tout cas, ils l’espèrent. Dans un contexte qualifié de critique pour le logement, les représentants du secteur emmenés par Émile Noyer, président de la Fédération du BTP de Haute-Garonne, ont décidé de faire cause commune. Ils ont présenté, ce lundi 9 octobre, une série de onze mesures qu’ils souhaitent voir inscrites dans la prochaine loi de finances pour sauver le logement. Leur stratégie ? Convaincre les parlementaires de porter leurs voix.

« Si la crise du logement est aujourd’hui au centre des attentions médiatiques et politiques, pour nous elle n’est pas nouvelle. Nous alertons sur la situation depuis 18 mois », a pointé Émile Noyer. « « Désormais, c’est le parcours résidentiel dans son ensemble qui est en crise, car nous ne produisons pas assez de logements. »

Il manque des logements en Haute-Garonne

Les chiffres parlent d’eux mêmes. En Haute-Garonne, département qui accueille 9000 à 10.000 habitants supplémentaires chaque année, il faudrait construire 13.000 logements collectifs et individuels par an - libres et sociaux - pour répondre à la demande.

Or, au cours des douze derniers mois, à peine 9300 logements collectifs et individuels ont été mis en chantier et ce sera moins de 7000 en 2025. Dans la promotion immobilière, la crise est particulièrement violente, avec une production en chute de 40 % depuis le début de l’année. L’urgence est la même dans le logement social, avec 54.000 demandes en 2022, mais à peine 9000 satisfaites. « En 2023, nous n’atteindrons que 64 % de nos objectifs de production, loin donc des 3365 logements escomptés », a ainsi évalué Sabine Veniel Le Navennec, directrice habitat social en Occitanie.

Un marché stoppé net faute de pouvoir d’achat

Plusieurs raisons expliquent que le secteur soit totalement grippé. La flambée des coûts de construction des logements neufs - en hausse de 30 % depuis le début de la guerre en Ukraine selon la FBTP - s’est traduite par des prix de vente en hausse de 10 %. Le tout dans un contexte de forte perte de pouvoir d’achat côté acquéreurs, en raison de la hausse des taux de crédits bancaires.

Mobilisées dans cette démarche, les organisations patronales, Medef et CPME 31, voient elles aussi apparaître les premières difficultés parmi leurs adhérents. « Nos collaborateurs, même lorsqu’ils sont en CDI, ne parviennent plus à se loger, car le marché locatif ancien est en grande tension. Pourtant, une offre de logements abordables est une clé pour accueillir de nouveaux actifs », estime Vincent Aguilera, président de la CPME 31.

Dans ce contexte, les premières défaillances d’entreprises sont aussi une réalité selon la FBTP 31, qui en a constaté quatre-vingts parmi ses adhérents sur douze mois glissants. Les cas de prud’hommes seraient aussi de plus en plus nombreux suite à des licenciements dans le BTP et chez les promoteurs, affirme aussi la CPME 31.

Construire pour sauver des emplois

Parmi ces onze propositions [1], trois sont qualifiées de particulièrement urgentes pour relancer la production et la vente de logements neufs : la création et la pérennisation par une loi d’un régime universel d’investisseur privé pour compenser la fin du dispositif Pinel, actée à fin 2024. L’élargissement du PTZ à la maison individuelle et le relèvement de 40 % de son montant global partout en France et, enfin, la suppression de la ponction du RLS (réduction de loyer de solidarité) auprès des bailleurs sociaux.

C’est donc auprès des parlementaires qu’ils cherchent des soutiens avec un argument de poids : construire ou rénover un logement garantit deux emplois locaux non délocalisables. Après François Piquemal, Joël Aviragnet et la sénatrice Émilienne Poumerol cette semaine, ils rencontreront dans les prochains jours Monique Iborra, Valérie Rabault et Lionel Causse.

Béatrice Girard

Sur la photo : Parmi les objectifs, il y a le soutien de la construction de logements sociaux. Photo d’illustration Hélène Ressayres - ToulÉco.