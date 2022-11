Lutte contre la précarité. “La Nuit du Bien commun” mise sur la philanthropie

“La Nuit du bien commun” sur la scène du théâtre Capitole. Il ne s’agit pas d’un opéra mais bien d’une soirée caritative, qui se déroulera le 12 décembre au soir. C’est Obole, agence de conseil et d’événementiel située entre Nantes et Paris, qui est à la manœuvre de cette manifestation. Un format qui a déjà été testé dans une quinzaine de villes en France (Lille, Bordeaux, Lyon, etc.) ou dans des pays limitrophes (Bruxelles, Genève, etc. ). À Toulouse, pour cette première, neuf associations [1] se relaieront sur scène pour présenter, durant quelques minutes, un projet qui leur permettra de se développer.

Les Tabliers Solidaires, qui livrent des repas préparés exclusivement par des femmes dans le cadre d’un chantier d’insertion, viendront par exemple essayer de convaincre les philanthropes d’appuyer le financement d’un nouveau local situé Clos Jacquin à Toulouse. 60.000 Rebonds Occitanie, qui vient en aide aux entrepreneurs dont le niveau de vie et la santé mentale sont fragilisés après une faillite, veut de son côté financer des opérations de communication « pour mieux faire connaitre son existence et ses actions à travers la région ». Les autres associations s’emparent de diverses « problématiques sociales majeures » comme « le décrochage scolaire » (Cours les Constellations), « l’accompagnement en soins palliatifs » (Être là) ou « la sortie des sans-abris de la rue » (Groupe Amitié Fraternité).

Après chacune des présentations, un commissaire-priseur lancera un appel aux dons, en commençant par un palier de 5000 euros et jusqu’à 100 euros. Plus de cinq-cents personnes sont déjà inscrits à l’événement, parrainé par des mécènes toulousains comme l’équipementier et motoriste Safran, le banquier privé Rothschild Martin Maurel, le distributeur d’électricité Enedis ou encore le Medef 31.

« Un moyen d’agir en complément de l’action de l’État »

« Entre 85 et 95 % des promesses sont généralement récoltés, mais 20 % des donateurs vont donner plus », estime Béatrice Bausse, déléguée générale de la Fondation de France Sud-Ouest, chargée du suivi des promesses de dons. Thomas Tixier, directeur de la communication d’Obole, voit la philanthropie comme « un moyen d’agir en complément de l’action de l’État ». « Les collectivités sont intéressées par ce que nous faisons, car c’est une manière d’impliquer la société civile sur des sujets pour lesquels elles se mobilisent, comme la lutte contre les discriminations ou la précarité. » Après la Ville rose, "La Nuit du bien commun" pourrait avoir lieu dans des lieux plus exotiques, « à New York ou au Mexique par exemple », annonce Obole.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Image d’une "Nuit du bien commun" organisée à Marseille. Crédit : Obole.