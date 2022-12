Daher met la main sur le toulousain Transports Chabrillac

Daher, avionneur et équipementier qui réalise un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros, s’apprête à racheter les Transports Chabrillac. Depuis plus de soixante ans, cette entreprise, implantée à Toulouse, s’est spécialisée dans le transport pour le domaine spatial, notamment pour de grands noms de l’industrie européenne comme Thales, Airbus et Ariane Group.

Avec ce rachat, Daher consolide sa position de spécialiste de solutions multimodales pour les

secteurs de l’aéronautique, de la défense et du spatial. « Cette acquisition prochaine s’inscrit dans notre stratégie de développement et de renforcement de notre activité logistique pour le domaine aéronautique sur lequel nous sommes une référence en Europe », s’est félicité Didier Kayat, directeur général de Daher dans un communiqué de presse.