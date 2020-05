Municipales à Toulouse. Nadia Pellefigue impose ses conditions pour une union des gauches

La campagne des élections municipales reprend ses droits, en vue du second tour prévu le dimanche 28 juin. Et, avec elle, la question d’une éventuelle union des gauches à Toulouse. Pour rappel, le maire sortant Jean-Luc Moudenc (LR, soutenu par LREM) est sorti en tête avec 36,18 % des suffrages. Derrière lui, l’écologiste Antoine Maurice (27,56 %), à la tête de la liste citoyenne Archipel, est arrivé en tête de la gauche éparpillée devant la socialiste Nadia Pellefigue (UNE, PCF, PRG), avec 18,53 %, et l’ex-maire Pierre Cohen (5,66 %). Si ce dernier s’était rallié immédiatement à Antoine Maurice, demeurait cependant le doute concernant Nadia Pellefigue.

Ce lundi 25 mai, lors d’une conférence de presse, la candidate, tête de liste d’Une nouvelle énergie, a appelé de ses voeux "un rassemblement" avec Archipel Citoyen, assorti d’un ticket : Antoine Maurice à la mairie, elle-même à la présidence de la Métropole.

"Cette proposition s’appuie sur les résultats des scrutins qui se sont exprimés démocratiquement à Toulouse et la métropole", a insisté la vice-présidente de la région Occitanie. "En additionnant nos électorats, nous sommes en capacité de battre la droite conservatrice." "Optimiste", la candidate a avoué que les deux listes devaient cependant « trouver des convergences". "Nos projets sont différents sinon nous aurions été ensemble dès le premier tour".

Reste la décision d’Antoine Maurice qui dispose encore de quelques jours pour entrer en négociations, ou pas, avant le dépôt des listes le 2 juin. "Si cette proposition n’est pas acceptée, nous en tirerons les conséquences", a affirmé Nadia Pellefigue, sans préciser ses propos.

A.S.