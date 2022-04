Les bus et les trains liO seront gratuits pour aller voter au second tour

Pour lutter contre l’abstention, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée met en place la gratuité des trains et des cars du réseau régional de transport public (liO), le samedi 23 et le dimanche 24 avril. Pour en bénéficier, les usagers des trains peuvent appeler le 0800313131 (appel gratuit) afin de réserver leur billet, simple ou aller-retour. Ils devront transmettre par mail une copie de leur carte d’identité et de leur carte électorale (ou attestation d’inscription sur les listes électorales). La réservation peut se faire jusqu’au dimanche 24 avril inclus. Dans les cars, les voyageurs devront simplement présenter leur carte électorale ou attestation lors de leur montée à bord.

« Il est de notre responsabilité collective de convaincre sur la nécessité d’aller voter et de faciliter, autant que possible, l’exercice démocratique », a déclaré la présidente de Région, Carole Delga, qui souhaite « permettre au plus grand nombre, en particulier les jeunes parfois éloignés de leur domicile familial, de se rendre aux urnes ».

Informations et horaires sur le réseau liO : lio.laregion.fr