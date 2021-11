Le Toulousain Manatour choisi pour les visites de l’Opéra de Paris

Le groupe toulousain Manatour, spécialisé à l’origine dans le tourisme industriel et économique mais qui s’est diversifié dans le scientifique et le culturel, a été choisi par l’Opéra de Paris pour ses visites guidées. La première, nommée « La visite du Palais Garnier » (entre 10 heures et 15h30) et l’autre, en fin d’après-midi, « Les mystères du Palais Garnier » (à 17 heures). Les tarifs vont de 10 à 22 euros.

Manatour gère la visite de lieux liés à Airbus (Toulouse, Nantes, Saint-Nazaire), EDF et sa fondation (Occitanie, Grand Sud-Ouest) mais aussi Paris La Défense Arena ou la Société Générale à Paris. Depuis 2015, il est le gestionnaire de la cité aéronautique Aeroscopia à proximité des usines Airbus à Toulouse-Blagnac. Manatour est dirigé par Pierre-Olivier Nau, par ailleurs président du Medef 31. La holding a été cofondée par son père, il y a un peu plus de trente ans, en 1990.