Plus de 2000 masques chirurgicaux livrés depuis le début du confinement au personnel soignant ou aux aidants (caissières, livreurs etc.), un prototype de masque réutilisable FFP2 en cours de certification par la DGA ou encore 10.000 visières de protection faciale déjà distribuées en Occitanie. Les « makers » se mettent en ordre de bataille pour fabriquer gratuitement des équipements de protection contre le coronavirus. Un modèle open source de respirateur est même dans les tuyaux.

Près de seize FabLabs régionaux en réseau avec le collectif professionnel Makers & CO et deux entreprises, eMotion Tech à Toulouse et LaserSystem à Rodez, ont mis leurs machines de découpe et imprimantes 3D au service de la lutte contre le Covid-19. « Les FabLabs sont particulièrement experts en prototypage rapide. Nous avons aussi la capacité à nous coordonner vite et à produire des objets en grande quantité ensemble », explique Antoine Ruiz-Scorletti, représentant du RedLab, réseau des FabLabs d’Occitanie, et responsable communication du RoseLab hébergé à la Cité (des start-up) de Toulouse, lieu dédié à l’innovation impulsé par la Région.

Masques FFP2 en demande d’agrément

Tout a commencé par un élan de solidarité avec la fabrication, à partir d’un modèle certifié Afnor, de masques anti-projections ou chirurgicaux par un groupement de couturières bénévoles, Mask Attack. Le tissu était fourni gratuitement par plusieurs magasins, dont Les Marchandes à Toulouse. Les particuliers avaient aussi accès au patron de ce masque pour le confectionner dans les FabLabs. « Le bouche à oreilles a fonctionné au début puis les demandes ont afflué. Le site du RedLab est devenu le canal pour les commander. C’est ainsi que la Clinique Pasteur, des infirmières libérales ou des caissières de Carrefour ont fait appel à nous. Au total, 2000 masques ont été livrés », raconte Antoine Ruiz-Scorletti.

Un deuxième modèle de masque FFP2, protecteur pour le porteur, a été imaginé par le groupe de couture, le RoseLab, eMotion Tech et Makers & CO. Il marie une partie textile lavable étanche et une valve en 3D qui permet de respirer mais qui filtre les contaminations grâce à un tissu incorporé à changer toutes les quatre heures. Ce modèle est en cours de certification par la DGA (Direction générale de l’armement).

1000 commandes de visières de protection par jour

Dernier développement de lutte contre le Covid-19, une visière de protection fabriquée en cinq minutes à partir de couvertures de dossiers en PVC, de plexiglas ou de bobines d’imprimantes 3D. « Nous en avons déjà distribué 10.000 exemplaires au CHU de Nîmes, à la clinique Rive Gauche ou encore à Ambroise Paré, mais aussi à des chauffeurs livreurs ou caissiers. En un jour, nous enregistrons 1000 demandes », souligne Antoine Ruiz-Scorletti qui a fait un appel à subvention de l’État et de la Région pour poursuivre le mouvement. « Nous avons tout fait bénévolement et chiffrons à 8000 euros les dépenses, rien qu’en matériaux. La demande est exponentielle et pour continuer à aider, il nous faut un soutien financier. »

Enfin, en coordination avec le réseau français des FabLabs et l’AP-HP de Paris, le RoseLab et Makers & Co travaillent actuellement à un modèle open source de respirateurs, encore à valider.

Isabelle Meijers

Sur les photos :

En haut : Le personnel soignant de la clinique Ambroise Paré équipée de visières de protection des FabLabs. Crédits : DR

En bas : Le collectif Makers & Co en processus de fabrication des visières. Crédits : Makers & Co