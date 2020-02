Masters Films : bientôt une caméra dans l’avion

Cabine monocouloir ou long-courrier, en classe éco ou business, côté passagers ou espace repos de l’équipage… Le premier décor d’intérieur d’avion en Europe sera toulousain. Réalisé à taille réelle dans le studio de tournage Le Grand Set de la société Master Films, à Colomiers, il pourra accueillir toutes sortes de productions pour le cinéma, la télévision ainsi que des films de communication et publicitaires. Un projet d’investissement de 800.000 euros qui fait sens pour Toulouse, capitale de l’aéronautique et du spatial, et notamment pour Masters Films dont les clients historiques sont Airbus, ATR ou Thales.

« Il y a une demande forte dans l’audiovisuel pour ce type de décor. Souvent, les scénaristes se restreignent car filmer des scènes à l’intérieur d’un avion est coûteux et compliqué. C’est exigu et l’on doit tourner dans des axes contraints pour certains plans. Aucun studio n’existe en France ni en Europe : il faut aller aux États-Unis. C’est pourquoi nous avons décidé de créer notre propre maquette originale », explique François Cadène, directeur général de Master Films.

Tous les scénarios

Au sein du Grand Set et de ses 1200 m² dédiés aux tournages, dont 500 m² de studio insonorisé, ce décor d’avion « neutre » et modulable doit permettre de tourner toutes les situations possibles, échanges feutrés en première classe, touristes sur le départ ou même prise d’otage… Selon les scènes, les cloisons peuvent être ouvertes ou déplacées, les rangées de sièges modifiées et les habillages adaptés.

En marge de ce nouveau décor, opérationnel début avril, Master Films s’est doté d’un atelier de fabrication de 300 m², intégré au studio, qui réunit toutes les compétences en menuiserie, peinture et résine. C’est là que se construisent actuellement les sièges, hublots, coffres à bagages et autres éléments du futur intérieur. En plus de cet espace, la société toulousaine peut aussi proposer une production exécutive en fournissant des techniciens, des régisseurs ou encore des stylistes.

Après la cabine d’avion, le prochain plan pour Master Films se fera dans le cockpit. D’ici 2021, l’entreprise, qui réalise 10,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, compte sur ses nouvelles prestations pour générer un million d’euros supplémentaires. Un premier long-métrage devrait y poser ses caméras au mois d’août.

Johanna Decorse

Sur la photo : La cabine d’avion du Grand Set devrait accueillir un premier long-métrage au mois d’août. Crédits : Cabine Eclate - LeGrandSet