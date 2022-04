Mathieu Dreno, In Extenso : « Les entreprises d’Occitanie attirent les acquéreurs extérieurs »

Mathieu Dreno, pourquoi In Extenso Finance Transmission a lancé ce panorama en 2018 ?

Il existe très peu de données sur les cessions-acquistions des petites entreprises, et ce, d’autant plus en région. Car il n’y a pas, pour elles, d’obligation de publier des informations sur les cessions. Les parties-prenantes parfois préfèrent conserver la confidentialité des opération.

Il y a beaucoup d’analyses économiques sur les grandes entreprises, mais pas vraiment sur les PME et TPE, qui composent pourtant la majorité des entreprises en France. In Extenso Finance et Transmission s’est donc associé à Epsilon Research, spécialisée dans la data, pour analyser et suivre les dynamiques sur le marché des cessions et des acquisitions en région.

Que révèle le baromètre au niveau national pour 2021 ?

Au niveau national, 2021 a été l’année du rebond. Après une année 2020 bien évidemment marquée par la crise sanitaire, il y a eu un effet de rattrapage exceptionnel, avec une hausse de plus de 41 % du nombre de transactions. On revient sur les niveaux de 2019, qui était une année record.

Beaucoup de chefs d’entreprises se sont posés des questions durant la crise. Ils ont pris du recul. Ils ont choisi d’accélérer leurs stratégies de croissance (digitalisation, croissance externe, etc.) ou, au contraire, de se recentrer sur leurs activités principales et de céder donc certaines participations non statégiques.

Même dynamique en Occitanie ?

Oui, en Occitanie, nous sommes sur une hausse de 46 % des transactions. Quatre-vingt-deux ont été analysées contre cinquante-six opérations l’an passé. L’Occitanie se classe quatrième région sur douze. Le volume total des opérations atteint 838 millions d’euros, ce qui correspond à une valorisation moyenne de l’ordre de 10 millions d’euros. La hausse du montant de la valorisation témoigne de la bonne attractivité de la région Occitanie. Sur le segment de 5 à 15 millions d’euros, on passe de neuf à vingt-et-une opérations entre 2020 et 2021. Et sur celui de 15 à 50 millions d’euros, on passe de dix à dix-huit opérations.

En Occitanie, il y a trois secteurs privilégiés. Il s’agit des technologies-médias-télécommunications, du service aux entreprises et aux particuliers et, enfin, des biens d’équipement. Ils totalisent la moitié des opérations sur le territoire régional. Cela suit les tendances observées au niveau national.

On peut également noter que la région a une importante capacité d’attraction des acquéreurs externes à l’Occitanie. 82 % des acquéreurs sont français, 18 % sont étrangers, dont 7 % Hors Europe (États-Unis notamment). Chez les Français, il y a beaucoup d’investisseurs d’Île-de-France (37 %) et, plus étonnant, des Hauts-de-France (17%) à égalité avec les acquéreurs occitans(17% également).

La guerre en Ukraine peut-elle avoir une conséquence sur les opérations de cessions ?

Certainement. L’incertitude n’est jamais propice pour ce type d’opérations. Si on passe en prospectif, on constate que, sur le premier trimestre 2022, le marché reste actif, malgré un léger tassement. Il y a un certain nombre d’éléments (difficultés d’approvisionnement, de recrutement, augmentation du coût des matières premières et de la construction) qui font penser qu’il va y avoir un impact sur le second semestre 2022. On ne peut toutefois pas le chiffrer pour le moment.

Où en est le développement du bureau d’In Extenso en Occitanie ?

Notre bureau d’Occitanie a moins de 2 ans. Notre chiffre d’affaires est de l’ordre de 8 millions d’euros. Nous sommes quatre personnes et nous prévoyons de renforcer nos équipes pour devenir l’un de principaux bureaux de France. Nous avons une douzaine d’opérations sur l’arc méditerranéen ( de Perpignan à Nîmes) et nous allons nous étendre sur le bassin toulousain. Nous allons embaucher une vingtaine de personnes en 2022, dont deux pour In Extenso Finance et Transmission. Au niveau national, In Extenso à 11.000 clients, 55.000 colloborateurs et 250 agences en France.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Mathieu Dreno, expert-comptable associé In Extenso, directeur M&A Occitanie chez In Extenso Finance & Transmission. Crédit : In Extenso.