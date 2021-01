Média. Ça déménage en 2021 pour 100% Radio

Le 54 Boulevard de l’Embouchure commençait « à être un peu étroit » pour sa vingtaine de salariés. En avril, le siège toulousain de 100 % Radio va quitter son quartier général toulousain du quartier Compans-Caffarelli pour rejoindre la rue de Cugnaux, aux Arènes. Au cœur des nouveaux bureaux de 350 mètres carrés, deux studios, dont l’un pourra recevoir du public (environ une trentaine de personnes) et accueillir des show-cases d’artistes. Jacques Irribaren, directeur général du groupe 100%, se réjouit de ce changement : « Les nouveaux locaux sont ouverts sur la ville. Les passants pourront apercevoir les animateurs depuis la rue. Nous sommes très heureux aussi d’être à proximité du lycée des Arènes, reconnu pour sa spécialisation audiovisuelle. Nous espérons pouvoir nouer des partenariats avec lui. »

Une bonne année malgré la crise

L’année 2021 a été positive pour le groupe radiophonique qui revendique « 173.000 auditeurs chaque jour et 563.000 auditeurs chaque semaine ». Pendant le confinement, « la radio aurait même gagné 10.000 auditeurs. 100% fait partie du top 10 des radios indépendantes de province », estime son directeur. Le chiffre d’affaires de l’entreprise, stable, serait de 4,5 millions d’euros. Au total, une quarantaine de collaborateurs fabriquent une vingtaine de programmes musicaux et d’informations à travers ses sites de Toulouse, Albi, Perpignan et celui, historique, de Aussillon dans le Tarn, pour ses douze radios locales et dix-huit webradios musicales.

La radio, née en 2000, couvre en effet l’actualité de toute l’Occitanie. Le groupe s’est saisi du système de radiodiffusion numérique DAB+ pour lancer en 2019 la radio « 100% Radio – Souvenir ». Le média aimerait fêter ses bonnes nouvelles et projets à travers des événements physiques à la fin du printemps. Il y a plus qu’à espérer que l’actualité ne soit plus 100% Covid.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Le groupe radiophonique est dirigée par Olivier Fabre et Jacques Iribarren, ses fondateurs. Crédit : DR.