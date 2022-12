Petits Cadors, de Nailloux, prix de la TPE 2022 pour la région Occitanie

Laurent Padiou et Muriel Goudol, fondateurs de Petits Cadors, ont reçu en cette fin d’année le prix de la TPE 2022 pour la région Occitanie, dans le cadre de la vingtième édition du prix de la TPE de l’année, organisée par les CCI de l’Hérault et de la Haute-Garonne. Cette entreprise, située à Nailloux (31), est spécialisée dans la fabrication d’oreillers de voyages. Son chiffre d’affaires est estimé à 650.000 euros pour 2022, les ventes en ligne représentant 75 % de ce chiffre. La marque est présente dans plus d’une centaine de concept stores en France et en Europe.

Pour cette édition 2022 du prix de la TPE 202 , 138 candidatures ont été reçues, dont 86 de l’Hérault et 52 de Haute-Garonne, avec cinq finalistes distingués.