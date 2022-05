Petits Cadors, marque spécialisée dans « les oreillers nomades » située à Nailloux (Haute-Garonne), ouvre les portes de son atelier le 14 mai prochain. Petits Cadors revendique 18.000 coussins vendus. L’entreprise propose 6 modèles. En 2021, Petits Cadors aurait utilisé trois tonnes de fibres.

Au programme de cette journée, visite de l’atelier de 300 mètres carrés, vente sur place, braderie et animations par le couple d’entrepreneurs Muriel Goudol et Laurent Padiou. Plus d’informations à florence@agenceflag.com.

Portes ouvertes, le samedi 14 mai 2022, à partir de 10h30 jusqu’à 15h30, au Buisson à Nailloux