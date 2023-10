À Nailloux, la marque Petits Cadors ne s’endort pas sur ses coussins

Ils s’appellent Isidor, Salvador, Téodor, Ellipse ou encore Epicur. Se déclinent en oreiller de voiture, de détente, de poussette, de voyage mais aussi en repose-tête ou en déco. Depuis sa création, en novembre 2018, la marque d’oreillers nomades Petits Cadors n’a cessé de défendre le principe de la sieste et d’une fabrication la plus locale et la plus courte possible. Son installation en 2021 dans un bâtiment écoresponsable de 300 m2 jusque là occupé par la société Hargassner, spécialiste de chaudières à bois, lui a permis d’internaliser l’intégralité de la chaîne de confection. Depuis les rouleaux de tissu jusqu’à l’expédition des commandes, en passant par le matelassage, la coupe et le garnissage des coussins à la forme de berlingots, tout est fait sur place, ce qui a permis à la marque haut-garonnaise de décrocher en avril dernier le label Origine France Garantie.

« Quand votre coussin quitte notre atelier, il aura parcouru pendant sa fabrication une distance de 0 kilomètre. Forcément moins que votre jean qui parcourt en moyenne 60.000 km, soit une fois et demi le tour de la Terre », se plaisent à comparer Muriel Goudol et Laurent Padiou. Les fondateurs de la marque Petits Cadors tiennent aussi à jour le compteur de leur consommation de plastique depuis janvier 2021. Pour réduire les déchets à la source, ils ont fait le choix de travailler avec le fabricant allemand de fibres de garnissage polyester Advansa, partenaire du réseau solidaire canadien Plastic Bank, qui collecte le plastique dans les rivières et les fleuves. « Notre consommation est à ce jour de 7,5 tonnes soit l’équivalent d’environ 300.000 bouteilles qui auraient pu finir dans les océans », souligne Laurent Padiou.

Isidor chez Nature et Découvertes

Après avoir passé les premières années à développer sa collection autour de ses six modèles de coussins nomades, Petits Cadors a ensuite affiné son outil de production avec, en 2023, l’achat d’une machine pour le garnissage qui lui a permis sur ce poste de multiplier sa trois production par trois et de réduire la pénibilité. « Nous avons aujourd’hui à la fois la maturité et un outil performant et efficace pour passer à la phase du développement commercial. Notre modèle économique tient sur la vente en direct mais nous souhaitons intégrer de nouveaux marchés, notamment celui de la décoration avec le coussin de voyage Ellipse, et pénétrer de grandes enseignes. Une présence en magasin permet de rencontrer davantage le produit. »

Les créateurs de Petits Cadors, déjà référencés par l’enseigne Nature et Découvertes pour deux modèles, verront en avril prochain Isidor, leur coussin historique breveté pour son système d’accroche, arriver dans les rayons d’une quarantaine de points de vente. En 2023, la marque haut-garonnaise devrait atteindre un volume de production de 18.000 coussins, soit plus de 1500 par mois, pour un chiffre d’affaires de 550.000 euros. Son objectif pour 2024 porte sur une croissance de 25 %.

Johanna Decorse

Sur la photo : Depuis 2021, la marque Petits Cadors, qui emploie huit personnes, a totalement internalisé sa chaîne de confection. Crédit : Petits Cadors.