Petits Cadors se lance dans les coussins imperméables

Petits Cadors, la marque de Nailloux (Haute-Garonne) spécialisée dans la fabrication d’oreillers de voyages, se lance dans le coussin “waterproof” à utiliser sur un matelas gonflable, un transat, le pont d’un bateau, etc. Ce nouveau modèle, nommé le Salvador Imperméable, est garni de fibre polyester issue du recyclage de plastique provenant de la collecte de bouteilles plastiques dans les rivières et fleuves. Ces coussins sont tous confectionnés à Nailloux.

Le chiffre d’affaires de la marque était de 650.000 euros environ en 2022 et les ventes en ligne représenteraient 75 % de ce chiffre. Petits Cadors est présent également dans plus d’une centaine de concept stores en France et en Europe.