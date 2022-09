Nailloux. Petits Cadors en croissance en 2022

Depuis sa création en 2018, Petits Cadors, la marque de coussins innovants située à Nailloux, poursuit sa croissance et annonce prévoir de vendre 25.000 coussins d’ici à la fin de l’année 2022, soit 28 % en plus par rapport à 2021.

Petits Cadors emploie deux couturières, une garnisseuse et une préparatrice de commande. Avec ces deux fondateurs Muriel Goudol et Laurent Padiou, l’équipe est aujourd’hui constituée de six personnes. Son chiffre d’affaires est estimé à 650.000 euros pour 2022 et les ventes en ligne représenteraient 75 % de ce chiffre. La marque est présente dans plus d’une centaine de “concept stores” en France et en Europe.

Après un démarrage en sous-traitance, Petits Cadors a ouvert en janvier 2021 son propre atelier de production dans les anciens locaux d’une entreprise de chaudières à bois. Ce bâtiment éco-conçu de 300 mètres carrés est équipé d’une chaudière à bois, d’une éolienne, lui permettant d’être « en quasi autonomie électrique ».