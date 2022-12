Aura Aero lance la version remorqueur planeur son avion Integral E

Aura Aero, constructeur toulousain d’aéronefs légers, n’en finit plus de faire parler de lui. La jeune société vient de signer une convention de partenariat avec la Fédération française de vol en planeur (FFVP) en vue de délivrer un exemplaire de son Integral E en version remorqueur planeur électrique. L’avion Integral E, dont le premier vol est prévu en 2023, est la version à propulsion électrique d’Integral. À ce jour, cet avion totalise plus de 100 commandes et/ou intentions de commande dont les premières livraisons sont prévues fin 2024.

« Le planeur est une activité bas carbone qui met en œuvre une ambitieuse politique de remplacement des avions remorqueurs les plus émetteurs de CO2 », indique Jean-Émile Rouaux, président de la FFVP. « Avec ce partenariat, nous contribuons à réduire l’empreinte environnementale et sonore de notre activité », poursuit le président de la fédération qui rassemble 162 clubs de planeur et leurs 12.400 pilotes en France.