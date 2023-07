L’Hôtel de Région à Montpellier accueille cet été une exposition [1] sur une facette méconnue du résistant Jean Moulin : son expérience en tant que dessinateur de presse et artiste sous le pseudonyme de Romanin. Bénédicte Vergez-Chaignon, historienne française spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l’Occupation, a consacré un ouvrage à ce sujet nommé Jean Moulin alias Romanin, artiste, dessinateur, galeriste.

Pour rappel, Jean Moulin (1899-1943), haut fonctionnaire et grand résistant français, est né à Béziers et a étudié le droit à Montpellier, où il a commencé sa carrière à la préfecture de l’Hérault. Il a aussi été le plus jeune préfet de France lors de sa nomination dans l’Aveyron en 1937.

Exposition gratuite du 7 juillet au 31 août 2023 sur le parvis de l’Hôtel de Région, 201 avenue de la Pompignan à Montpellier.