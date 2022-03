La Région Occitanie lance la première étape de la concertation citoyenne pour son plan Nature en Occitanie (Noé). Les habitants d’Occitanie sont invités à répondre à un questionnaire jusqu’au 27 mars pour partager leur lien à la nature, que ce soit dans leur quotidien ou leurs actions.

Ces réponses au questionnaire permettront d’alimenter un "hackathon” regroupant élus, sportifs, experts, associations environnementale et d’éducation populaire et jeunes engagés pour faire émerger de nouvelles propositions innovantes. En mai, la Région lancera une consultation citoyenne en ligne plus large autour des propositions d’actions du Plan Noé. L’adoption du Plan interviendra en novembre 2022.