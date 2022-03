Tommy’s Diner poursuit son développement à Toulouse

La célèbre chaîne de restaurants américains Tommy’s Diner confirme son attachement à la maison new-yorkaise Nathan’s Famous avec l’ouverture en ce début d’année de son kiosque Tommy’s Hot-Dogs, installé au Kiosque Food Court, à la sortie du métro de la faculté de pharmacie de Toulouse.

L’enseigne a également lancé un nouveau service à emporter : le kiosque Tommy’s Take Away, situé sur le parking de son restaurant de Labège. Celui-ci propose ses menus habituels à retirer sur place, en vente directe ou encore via les plateformes de livraison traditionnelles (Uber Eats et Deliveroo).