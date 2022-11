Le groupe toulousain Tommy’s met l’événementiel à son menu

La crise du Covid n’a pas coupé l’appétit du Tommy’s. Malgré la fermeture de trois de ses diners à Lille, Montpellier et Versailles, et un chiffre d’affaires en léger recul (17,5 millions d’euros) par rapport à 2019, le groupe de restauration toulousain continue d’investir.

Sa stratégie passe par une accélération à la fois de la vente à emporter et de l’événementiel, activité pour laquelle il a créé une filiale qui emploie actuellement quinze personnes sur un effectif total de 260 salariés. Après l’ouverture en mars dernier d’un kiosque spécialisé dans les hot-dogs au niveau du campus universitaire de Rangueil, le fondateur du groupe Tommy’s, Patrick Soula, s’est offert une nouvelle vitrine.

L’ancien joueur du Stade Toulousain, passionné des fifties, a fait équiper en Allemagne, au sein de l’entreprise Roka, une caravane américaine Airstream pour abriter son troisième food truck. Cette remorque mythique imaginée en 1931 par l’ingénieur Wally Byam, symbole de l’« American way of life », a été popularisée par le cinéma et la Nasa, qui l’utilise encore pour le transport des astronautes sur le pas de tir. Au sein du groupe Tommy’s, qui a consacré 190.000 euros à son achat et à son aménagement, elle sera mise à disposition des particuliers ou des entreprises pour leurs événements privés.

Nouveaux marchés

« L’épisode Covid a favorisé le développement de la vente à emporter, qui s’est imposée comme un nouveau mode de consommation. Elle représentait pour nous 200.000 euros de chiffre d’affaires en 2019, contre 1,3 million d’euros aujourd’hui. C’est un vrai centre de profit que nous devons exploiter comme tel. L’achat de cette caravane Airstream est une suite logique. L’objectif est d’aller chercher de nouveaux marchés en ciblant aussi une clientèle BtoB à qui nous pouvons proposer des prestations clé en main pour tous leurs événements d’entreprise, comprenant la location du food truck, le service traiteur, les animations US », explique Patrick Soula. Dans le même temps, le patron de l’enseigne Tommy’s Diner a aussi repensé son modèle de départ.

« La crise sanitaire nous a fait réfléchir. Elle nous a montré que les gros emplacements étaient dangereux et nous a amenés à envisager un modèle de restaurant plus petit, plus rentable et moins gourmand en investissement, comme celui du diner du centre-ville de Toulouse. » Un modèle plus adaptable à un développement de l’enseigne en franchise, dans le cadre de « projets ponctuels », précise Patrick Soula. Pour le dirigeant, la priorité reste de « stabiliser le groupe, de lui redonner les couleurs qu’il avait avant le covid et de fidéliser les équipes dans un contexte où il reste difficile de recruter ».

Johanna Decorse

Sur la photo : Patrick Soula, le fondateur du groupe Tommy’s, et son fils Tommy Soula, responsable commercial et événementiel. Crédit : Groupe Tommy’s.