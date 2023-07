Musée du Palais des Évêques de Saint-Lizier : l’histoire du Couserans (re)mise en scène

>> Pour y aller :

Au départ de Toulouse, il vous faut compter une centaine de kilomètres via l’A64 direction Tarbes/Lourdes, pour trouver la ville de Saint-Lizier. Village ariégeois dans le pays du Couserans. Après 1h15 de route, vous êtes arrivés ! La Région Occitanie propose deux bus qui desservent la ville. La ligne 454 et la ligne 452 vous mènent jusqu’à Saint-Girons. À quelques minutes de la ville et du Palais des Évêques, en voiture. Si vous partez de Béziers, il vous faut 1h15 de plus pour vous rendre sur place, en voiture.

>> Pour grignoter :

La Grange de la Cité propose des repas faits maison. Tous leurs produits sont issus de leur potager. Le restaurant se situe 17 rue Maubec, et offre une vue sur la chaîne des Pyrénées. L’été, du vendredi au mardi, on retrouve une ardoise de tapas composée de petits plats cuisinés et d’éléments à picorer seul, ou à partager. Renseignements : https://lagrangedelacite.fr

Le Chef Paul Fontvieille privilégie les circuits courts et propose essentiellement des produits d’Occitanie. Un menu végétarien est disponible. Son restaurant, le Carré de l’Ange, séduit même le guide Michelin. Le menu carré de Louis propose un poulet bio de la ferme de Pradals, farci d’escargot, épinard et jus de rôti aux noix. Renseignements : www.lecarredelange.com

>> Pour découvrir :

Un kilomètre sépare le Palais des Évêques du Pays des Traces. C’est un parc à thème de trois hectares dans la ville de Saint-Lizier. L’objectif est de transmettre des connaissances sur la faune, l’archéologie et l’ichnologie (science de l’interprétation des traces) en s’amusant. Diverses animations ont lieu sur place. Pour y participer, il est conseillé de réserver à l’avance. Par exemple le samedi 10 juin 2023 de 10 heures à 18 heures, la journée est dédiée au travail du bois et à la vannerie (art de tresser des matières végétales flexibles). Le tarif est de 40 euros par personne. Renseignements : https://www.paysdestraces.fr/index.html#wa-anchor-top