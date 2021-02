My Global Village s’adapte à l’ère des salons virtuels

Sept-cents contributeurs venus de dix-neuf pays et trente-cinq régions. Quarante six collectifs sectoriels représentés. Six heures d’échanges et présentations en direct, proposés aux internautes.

Marc-Lionel Gatto, commissaire général de My Global Village, trouve dans ces chiffres matière à se réjouir. Avoir réuni autant de participants d’horizons si divers au Village francophone du CES 2021 le rend fier.

La dernière édition du plus grand salon mondial consacré à l’innovation technologique était très particulière puisque totalement virtuelle pour cause de pandémie mondiale. Avancer rassemblé était un impératif pour s’assurer une présence numérique forte et efficace et ainsi pouvoir briller. Une stratégie qui pourrait servir bien au-delà de 2021. « Le CES ne sera plus jamais comme avant. Il s’est démocratisé, ouvert avec le virtuel. Plus besoin d’aller payer des chambres d’hôtel à Las Vegas. À l’avenir, le salon sera au minimum phygital », estime Marc-Lionel Gatto.

Un nouveau programme amené à être décliné

Dans cette perspective, le Village francophone continue donc les expérimentations numériques et va proposer, du mardi 16 au jeudi 18 février et en partenariat avec Touleco, trois émissions de vingt-six minutes sur Youtube pour faire le bilan du CES avec des start-up d’Occitanie. La première sera consacrée à la Tech for Cities (énergie, habitat, mobilité, etc.), la deuxième à la Tech for Business (commerce, logistique, RH, industrie, etc.) et la dernière à la Tech for Good (santé, éducation, sport, etc.).

Chaque émission sera rythmée par des chroniques et des prise de paroles d’élus ou d’institutionnels. Le cœur de chaque soirée sera le pitch de trois start-up présentes au CES. Celle qui aura le plus convaincu le jury d’entrepreneurs recevra un prix au terme du programme. Le jeudi soir sera également remis un Grand Prix à la jeune pousse préférée des trois soirées. Si cet essai est jugé concluant, le programme pourrait être décliné en amont ou après les prochains salons où le village francophone sera présent (South by Southwest, Mobile World Congress de Barcelone, Festival de Cannes, etc.).

Matthias Hardoy

Sur la photo : Une session du Village Francophone de My Global Village. Crédit : DR.