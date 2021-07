Nicolas Arpagian, Orange Cyberdefense : « C’est difficile de modéliser la malice »

Nicolas Arpagian, quelle est l’histoire d’Orange Cyberdefense ?

Orange a toujours fait de la cybersécurité, mais c’était à plus petite échelle et il s’agissait surtout de conseil. C’est en 2014 que cela a vraiment commencé avec le “plan essentiels 2020". Dans celui-ci, Orange annonçait son ambition de devenir leader européen de la cybersécurité à l’horizon 2020. Dans cette optique, Orange a fait l’acquisition de la société Atheos, actrice majeure de la cybersécurité à l’époque. Un an plus tard, ce sont les anciens salariés d’Atheos qui rejoignent les rangs d’Orange Cyberdefense.

En janvier 2016, Orange Cyberdefense devient officiellement opérationnelle. Quatre ans après, nous sommes passés de quelques dizaines de millions d’euros de chiffre d’affaires à près de 768 millions d’euros en 2020 et nous dominons le marché du Vieux continent.

Pouvez-vous nous détailler l’activité d’Orange Cyberdefense ?

Nous accompagnons l’essor de l’utilisation du numérique dans les entreprises. Qui plus est, l’État a instauré une loi qui oblige les entreprises dont l’activité est vitale pour la nation, les OSE, à se défendre contre toute forme de menace, y compris celle du domaine digital. L’Union européenne a mis en place la directive NIS, qui est très similaire aux OSE françaises. Nous avons donc un rôle important à jouer pour permettre à ces entreprises de tenir leurs nouvelles obligations.

En pratique, nous agissons à divers niveaux. Tout d’abord, nous proposons des audits à nos clients pour permettre de voir l’état de la cybersécurité de leur société et vérifier si leur pôle numérique est conforme à la législation. Ensuite, nous proposons des solutions adaptées à leurs problèmes.

Nos actions peuvent prendre différentes formes. Nous pouvons superviser la cybersécurité de nos clients mais aussi la piloter. Lors de ces opérations, nous utilisons des éléments de détection qui nous permettent de trier les faux signaux et les signaux faibles d’activités malveillantes qu’il faut éliminer.

Nous avons aussi une équipe de réponse à incidents, opérationnelle 24 heures sur 24, pour suivre le rythme de l’attaquant qui peut agir à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. De plus, nos équipes viennent des quatre coins du monde, ce qui nous permet d’avoir des modes de réflexions différents pour s’adapter aux profils de tous les assaillants.

Notre action ne s’arrête pas à la fin de la crise, il faut aussi que l’on crée des scénarios-type en fonction des archives des attaques. Des archives qui permettent à nos clients de porter plainte contre leur agresseur numérique.

Nous nous servons aussi de l’intelligence augmentée, nourrie par notre base de scénarios-type, pour détecter des comportements susceptibles d’être dangereux. Celle-ci communiquera avec notre analyste qui jugera si, oui ou non, il y a une menace. L’IA ne peut pas prendre la décision finale car elle est insensible à la malice. C’est compliqué de modéliser celle-ci et c’est pour cela que nous avons besoin d’un humain dans le processus pour la ressentir.

La cybersécurité est maintenant au cœur des préoccupations du monde entrepreneurial, comment va-t-elle évoluer selon vous ?

Il y a de plus en plus de ventes de logiciels malveillants, il y a une véritable consumérisation de la cybercriminalité. Les outils numériques des cybercriminels deviennent donc des armes pouvant être achetées par tous et qui deviennent de plus en plus “user-friendly” pour être de plus en plus vendues. Et cela se fait en parallèle d’une évolution du monde entrepreneurial qui tend de plus en plus vers le digital. Aujourd’hui, à la suite de la pandémie, le numérique est devenu la norme, les entreprises sont devenues des entités numérisées. Et ce changement s’est avéré assez brutal pour les établissements les plus réticents à la transition numérique. Celles-ci, qui n’étaient pas intéressées par la cybersécurité avant, sont donc des cibles plus vulnérables pour les hackers.

Dans l’avenir, la cybersécurité sera aussi un critère très important dans les relations économiques. Les sociétés piratées risqueront d’être considérées comme des pestiférés par leurs partenaires qui couperont donc tout contact numérique avec celles-ci pour ne pas être touchées aussi. Ainsi le niveau de cybersécurité des entreprises pourra servir de critère discriminant lors d’une demande de partenariat.

Quels seraient vos conseils pour les entreprises qui souhaitent se mettre à niveau en cybersécurité ?

Il faut déjà savoir que ça ne sert à rien de s’inquiéter tout seul, il vaut mieux faire un audit. Ensuite, il faut vérifier s’il y a des réglementations que vous ne respectez pas. N’hésitez pas à mettre en œuvre une évaluation de la valeur des actifs dont vous disposez. Il faut aussi vous demander qui a accès à quoi dans votre entreprise. Cela vous permettra de limiter les accès selon les personnes et leur rôle, c’est important d’avoir une bonne répartition.

Vous devez aussi proportionner vos outils de sécurité en fonction de vos besoins. La dernière chose très importante est de faire des exercices de gestion de crise pour y être préparé au mieux.

Corentin Bell

Sur la photo : Nicolas Arpagian, Vice-Président chargé de la Stratégie, des Affaires publiques et de la RSE d’Orange Cyberdefense. Crédit : Orange Cyberdefense.