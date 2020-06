Nouveaux locaux pour la société Be Atex, près de Toulouse

La société toulousaine d’expertise de la détection de gaz Be Atex indique avoir subi un ralentissement de son activité, imposé par la crise sanitaire du Covid-19. « Malgré cela, l’entreprise a poursuivi sa croissance avec une transformation digitale en s’appuyant sur la Région Occitanie et en annonçant son déménagement. Les nouveaux locaux seront situés à la zac Masquère d’Escalquens d’ici septembre 2020 », communique Be Atex, qui emploie vingt-et-une personnes et réalise un chiffre d’affaire annuel d’environ six millions d’euros.

Fondée en 2008 par Grégory Tasca à Montauban, Be Atex propose des solutions face aux risques gaz pour les industriels en France et à l’international. À Escalquens, l’entreprise va s’implanter sur un terrain de 2780 m², doté d’un bâtiment en travaux de 770 m². Pour 2021, l’entreprise prévoit d’embaucher treize personnes supplémentaires afin de soutenir sa croissance.