Grégory Tasca, Be Atex : « Le Covid a généré de nouveaux besoins »

Grégory Tasca, Be Atex faite partie du classement du journal Les Échos des 500 entreprises françaises qui ont réalisé les plus belles croissances entre 2016 et 2019 (218e place). Comment s’est construit ce succès ?

Il s’est construit grâce à des choix stratégiques. Celui d’apporter beaucoup de technicité face à des concurrents avec des typologies de société plus généralistes. Nous nous adressons uniquement à une clientèle industrielle privée et publique. Pour nous, le grand public n’est pas un levier de croissance. Ce sont des quincailliers comme Castorama qui proposent de la détection CO (monoxyde de carbone) pour cette clientèle. Nous nous différencions de la grande distribution par l’accompagnement que nous proposons, avec l’entretien régulier des équipements que nous vendons. Nous avons aussi un énorme avantage, nous ne sommes pas liés à un seul fabriquant. Ce qui nous permet d’apporter un panel de produits et de compétences le plus large possible. Nous faisons 30% de notre activité hors de l’Hexagone. Nous sommes présents dans les Dom-Tom, l’Afrique du Nord et le golfe de Guinée. Nous avons fait l’effort de nous déplacer dans ces zones et cela a été un gros axe de croissance pour nous.

Comment s’est passé l’année 2020 pour Be Atex ?

Nous avons un peu souffert cette année, même si la croissance est là. Nous avons terminé l’exercice, le 30 septembre, à 7,3 millions de chiffre d’affaires et nous sommes sur un prévisionnel de plus de 10 millions d’euros. Sans la crise sanitaire, nous aurions toutefois enregistré une meilleure croissance. Nous avons connu deux mois de difficultés, car nos équipes techniques ne pouvaient pas se rendre chez nos clients. 70% des équipes ont été en chômage partiel pendant un mois et demi. L’activité n’a pas été vraiment perdue, mais décalée. Le calendrier a bougé. Nous avons eu une grosse charge de travail dès le mois de juin et durant tout l’été, alors que c’est une période traditionnellement creuse.

Quels sont les objectifs de l’entreprise pour 2021 ?

Notre premier projet, c’est l’obtention de la certification Mase, basée sur la gestion de la sécurité de nos salariés sur les sites dangereux Seveso. Mais aussi sur la sécurité au quotidien au sein de l’entreprise. Nous avons commencé cette démarche en janvier et nous prévoyons d’obtenir la certification au mois d’avril 2022. 2021 est aussi une année de réorganisation. La gestion d’une entreprise de dix salariés n’est plus la même à trente personnes. Il a fallu qu’on réorganise chaque service et, donc, nous faisons beaucoup de recrutement dédié à l’organisation dans plusieurs domaines (direction technique, marketing, contrôle technique). Nous sommes actuellement trente et une personnes. Nous serons trente-six fin juin et quarante à la fin de l’année. Nous allons aussi poursuivre le développement à l’export. Nous voulons aller dans des pays limitrophes de la Communauté européenne (Belgique, Luxembourg, Espagne et Italie).

De nouvelles solutions techniques sont-elles en préparation ?

Le Covid a généré de nouveaux besoins en termes de contrôle de la qualité de l’air intérieur. Le gouvernement incite à surveiller l’air des salles de réunion et des écoles. Nous avons fait le choix d’investir dans ce domaine-là. De nouer des partenariats avec diverses sociétés pour proposer un panel de produits qui répond à cette problématique-là.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Grégory Tasca, dirigeant de Be Atex, entreprise qui propose des solutions aux industriels pour se préserver des risques gaz. Son équipe technique (deuxième photo) n’a pas chômé cet été pour rattraper les interventions non réalisées durant le premier confinement. Crédit : Be Atex.