La PME toulousaine Be Atex remporte un prix pour son détecteur anti-gaz

Be Atex, société d’origine toulousaine proposant des solutions face aux risques gaz, remporte le Trophée Or du concours organisé par Expoprotection, salon de la Prévention et de la gestion des risques.

Le jury, composé d’une dizaine d’experts (dont Suez, Veolia, Institut Curie, Engie, etc.), a récompensé Be Atex pour la présentation du caractère innovant de son produit BW Icon.

BW Icon est un détecteur quatre gaz portable sans entretien, d’une durée de vie de deux ans, qui protège les opérateurs des gaz dangereux. Il suffit de mettre l’appareil en marche pour bénéficier d’une protection de deux ans sans frais supplémentaires (pas de remplacement de capteurs, ni de batterie). Le BW Icon permet d’afficher les informations essentielles pour la protection et la sécurité des utilisateurs terrains.