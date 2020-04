En Occitanie, Nubbo accueille huit nouveaux projets de start-up

Suite à son appel à candidatures lancé en janvier dernier, l’incubateur de la Région Occitanie, Nubbo, a reçu trente-huit candidatures dont treize ont été reçues en entretien de présélection. Huit projets ont finalement été sélectionnés pour bénéficier du programme d’incubation.

Ces jeunes pousses démarrent exceptionnellement leur période d’incubation en visioconférence avec toute l’équipe de Nubbo, disponible en télétravail.

Les huit projets sélectionnés pour le programme d’incubation sont :

● Aucae : cette plateforme logicielle met à disposition des entreprises des modes opératoires afin d’accompagner l’entreprise et ses salariés à gérer tout type de crise. Dans le contexte de l’après-confinement Covid-19, la solution « Digital Crisis Response » met à disposition deux modes opératoires santé/sécurité et reprise d’activité qui permettront aux entreprises de prendre des décisions dans un environnement contraint par les décisions des pouvoirs publics.

● Ascendance Flight Technologies : la jeune pousse développe une nouvelle solution aérienne à décollage vertical utilisant la propulsion électrique. Ni avion, ni hélicoptère, mais alliant le meilleur des deux, il serait capable d’emporter jusqu’à quatre personnes sur une distance de 150 km à une vitesse de 200 km/h. Cet appareil, baptisé Atea, a vocation à s’intégrer dans la mobilité urbaine de demain, qui sera multimodale et partagée.

● Assolia : Dans un contexte de pression financière, sociale et écologique, l’assolement (la répartition des cultures sur les parcelles de l’exploitation) est un puissant levier agronomique et économique. Assolia propose un logiciel pour optimiser l’assolement pluriannuel. Les agriculteurs pourront ainsi mettre en place des rotations de culture plus longues qui leur permettront d’augmenter leurs revenus et d’améliorer la résilience de leurs exploitations.

● Batconnect : Les batteries au plomb qui équipent notamment les véhicules légers (golfettes, chariots élévateurs, etc.) connaissent de nombreux problèmes liés à leur entretien ou encore à leur recyclage. Batconnect propose de remplacer ces batteries plombs par des packs de batterie lithium-ion connectés.

● Gclips : cette biotech travaille sur des protéines utiles pour la recherche médicale. Sa méthode permet d’extraire des protéines membranaires exploitables, opérationnelles et conformes à leur réalité physiologique et/ou physiopathologique. GClipS obtient ainsi des cibles "exploitables " en un mois avec un niveau de réussite de 70%.

● Be Hable : cette start-up développe un agent conversationnel disponible H24 sur smartphone, qui engage son utilisateur à la mise en place d’une activité physique régulière. Be Hable favorise également la performance des acteurs du marché de la santé, en ciblant dans un premier temps les organismes complémentaires à l’assurance maladie, qui peuvent réduire les dépenses de santé de leurs adhérents de 7 à 9% par an.

● Iiota : Iota est une néobanque alternative et responsable, radicalement transparente sur son action et ses choix. Elle est basée sur une communauté de clients qui veulent avoir un impact positif avec leur argent. Ainsi, les dépôts sur les comptes courant Iota ne servent qu’à financer des projets locaux à impact social ou écologique, ou des grands projets d’infrastructures de transition énergétique.

● Wings emploi : Officiant dans le secteur des services à la personne, Wings Emploi propose de mettre en relation des candidats correspondant exactement aux critères de recherche de l’employeur. Elle propose le recrutement par affinité et fait évoluer le parcours candidat pour fournir les informations les plus utiles aux employeurs.