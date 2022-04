Ô9 : une bouteille bleu blanc rouge pour appeler au vote

Pour sensibiliser à l’importance du vote, la Compagnie des Pyrénées propose une bouteille d’eau tricolore. « Si on veut garder notre démocratie, il faut y participer, et même un vote blanc permet de faire entendre sa voix », assume Sébastien Crussol, fondateur de la marque. L’entreprise ariégeoise créée en 2017 a été la première en France à proposer son eau minérale « Ô9 » dans un format carton, recyclé et recyclable. L’Eau Neuve se distingue cette fois par son engagement en faveur du droit civique : sans marque, avec un message unique « votez en 2022 » l’objectif est d’inciter le plus grand nombre de français à aller voter.