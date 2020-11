Toulouse. Objectif 2022 pour l’avion hybride d’Ascendance Flight

École d’ingénieur puis HEC. Jean-Christophe Lambert a suivi un parcours brillant mais classique pour un entrepreneur. C’est en rentrant à Airbus en stage, à la fin des années 2000, que la vie du jeune homme décolle : « L’aviation m’a toute de suite beaucoup plu, car c’est quelque chose de concret, de physique, contrairement au travail plus abstrait de l’ingénieur informatique qui développe des logiciels. »

De l’e-Fan à Ascendance Flight

Jean-Christophe Lambert se sent rapidement à son aise dans cet univers qui l’enthousiasme. Il donne satisfaction à l’avionneur, qui va l’embaucher quelques années plus tard, en 2015, pour rejoindre l’équipe chargée de développer son projet ambitieux d’avion électrique e-Fan. Le programme sera stoppé en 2018. « On était ultra-motivé, à 400 % sur ce projet quand il s’est arrêté brutalement. Nous n’avons pas voulu nous arrêter sur ça. Nous avions envie de continuer l’aventure ensemble », explique le trentenaire.

Avec trois autres ingénieurs aéronautiques qui partagent « la même fibre entrepreneuriale », Clément Dinel, Thibault Baldivia et Benoît Ferran, il crée donc en 2018 la start-up Ascendance Flight, un projet d’avion hybride à décollage vertical. Imaginé comme une alternative à l’hélicoptère pour« des missions médicales ou de service », il sera doté d’un système de propulsion hybride, qui combinera un système de batteries électriques pour la phase de décollage et un moteur thermique pour la phase de vol : « L’objectif est de diviser par quatre les émissions polluantes par rapport à un avion classique. Avant, on avait tendance à s’intéresser d’abord à la performance et la sûreté, puis au critère environnemental. Nous faisons l’inverse », certifie le fondateur d’Ascendance Flight. En France, la start-up est seule sur le marché mais elle a des concurrents aux États-Unis, en Allemagne et en Chine.

Une commercialisation à l’horizon 2025

Si tout va bien et que la crise sanitaire ne joue pas trop les prolongations, un prototype devrait voir le jour fin 2022, une démonstration être réalisée durant les Jeux olympiques de 2024 avant une commercialisation en 2025. Ascendance Flight a réalisé ces derniers mois une série de levées de fonds, notamment auprès d’un accélérateur de startups américain. L’équipe d’une douzaine de personnes qui travaille entre le Village by CA et Francazal devrait rapidement augmenter pour atteindre cinquante personnes environ à l’horizon 2022. La jeune pousse très jeune et masculine, « souhaite embaucher des profils plus divers et expérimentés », assure Jean Christophe Lambert

Matthias Hardoy avec Audrey Sommazi

Sur la photo : la maquette du projet d’Ascendance Flight techno. Crédit : DR.