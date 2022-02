Occitanie. Arterris veut montrer qu’elle est une coopérative pleine d’avenir

« Un territoire sans agriculture est un territoire qui se meurt. » Cette phrase, prononcée par Jean-François Naudi, le président de la coopérative agricole Arterris en début de conférence de presse, pouvait laisser penser que l’heure n’était pas la fête. Pourtant, le reste de sa prise de parole, comme celle de Christian Reclus, le directeur général de l’organisation tourné « vers l’avenir », étaient d’une tonalité beaucoup plus positive. À l’image du slogan mis en avant : « Cultivons Demain ».

Mais les mots du président était sans doute une manière de ne pas faire fi des difficultés d’un secteur économique qui a la mortalité par suicide la plus élevée de toutes les catégories sociales et qui peine à faire venir à elle des jeunes, comme le déplorait récemment Thierry Gestain, directeur Semences de la coopérative agricole.

Au contraire, Arterris dévoile pour 2021 des chiffres « un peu vertigineux », reconnaît Jean-François Naudi. Un milliard d’euros de chiffre d’affaires global et des fonds propres de près de 200 millions d’euros. Son pôle agricole (collecte de grains, légumes secs, production animale, etc.) affiche un chiffre d’affaires de 576 millions d’euros. Côté agroalimentaire, la coopérative revendique 367 millions d’euros et le pôle distribution affiche lui 60 millions de chiffre d’affaires. Ses investissements structurants ont eux « nettement augmenté », passant de 8,8 millions d’euros en 2019-2020 à 17 millions d’euros en 2021.

Ses bons résultats lui ont permis de multiplier les projets. Arterris a, par exemple, mis en place un site de vente en ligne (marcheoccitan.fr) et a ouvert deux boutiques en propre sous l’enseigne Marché Occitan, à Balma et à Toulouse. Son pôle distribution regroupe par ailleurs trente-six magasins Gamm Vert, un magasin Frais d’Ici et onze magasins de proximité Larroque et les Fermiers d’Occitanie. Pour Marché Occitan, Arterris vise l’ouverture de vingt boutiques d’ici cinq ans.

Des projets d’investissements d’ampleur

Trois autres dossiers importants ont aussi largement occupé Arterris. La coopérative a tout d’abord acquis la totalité des parts des Moulins Pyrénéens, dont les farines sont exclusivement produites à partir des blés des agriculteurs de la coopérative. Elle a aussi alloué 1,9 million d’euros à la modernisation de son abattoir de Labruguière, dans le Tarn, avec la création d’une ligne dédiée aux poulets. Le site industriel vise une augmentation de 50 % de son activité, avec une cible de production de 800.000 poulets d’ici à cinq ans.

Enfin, la coopérative a lancé Opus, une initiative pour redynamiser sa filière semences. Après une première phase de travaux de 11 millions d’euros, le projet est entré dans une deuxième phase estimée à 3,3 millions d’euros. Ces investissements montrent la volonté d’Arterris d’aller de l’avant. La coopérative est d’ailleurs en pleine phase de recrutement. Elle propose actuellement 200 postes de permanents et 600 postes de saisonniers dans des métiers divers (maintenance, achats, chauffeurs, technico-commerciaux ,etc.). Attirer de nouvelles recrues, décisif quand on veut "Cultiver demain".

Matthias Hardoy

Sur la photo : Christian Reclus, le directeur général, et François Naudi, le président de la coopérative agricole Arterris, qui fédère plus de 25.000 agriculteurs et possède 2220 salariés dans dix-neuf départements de la Région Occitanie et Sud. Crédit : Arterris.