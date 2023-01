Occitanie Innov revient en 100 % présentiel à La Cité à Toulouse

Ad’Occ, l’agence de développement économique de la Région Occitanie, organise la nouvelle édition d’Occitanie Innov, le 3 février prochain, à La Cité à Toulouse. Ces rencontres de l’innovation seront cette année entièrement en présentiel.

Au programme : des témoignages d’entreprises sur l’accompagnement à l’innovation en Occitanie, des rencontres possibles avec des experts thématiques et plusieurs prises de parole dont celles de Philippe Dessertine, économiste et écrivain, et de Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie délégué à l’Économie, l’emploi, l’innovation et la réindustrialisation.

Programme complet et inscriptions en ligne.

Occitanie Innov, le jeudi 2 février 2023, à La Cité à Toulouse, 55 Avenue Louis Breguet.