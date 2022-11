Occitanie. Retour à l’emploi et transition au cœur de la nouvelle stratégie économique régionale

« L’attractivité de notre territoire implique de créer, chaque année, plus de 24.000 emplois pour contrer la hausse du chômage. » Carole Delga résume ainsi l’un des défis auxquels elle est confrontée en tant que présidente de la Région Occitanie, à l’occasion de la présentation de la nouvelle stratégie régionale pour l’emploi, la souveraineté et la transformation écologique, vendredi 25 novembre. Le taux de chômage a certes baissé depuis 2017 (de 11 à 8,8 %) mais il est plus élevé que le taux national (7,3 %). Dans la nouvelle stratégie régionale pour l’emploi, la souveraineté et la transformation écologique [1], « le retour vers l’emploi » prend une place centrale. L’objectif, pour la période 2023-2026, est ainsi de « former près de 150.000 demandeurs emplois ».

Pour cela, l’Occitanie mise sur une offre « adaptée à chaque situation ». Les Écoles de la 2e Chance « pour les jeunes qui sortent du système scolaire sans diplômes », Lectio « pour des personnes en situation d’illettrisme », ProjetPro pour ceux « qui veulent se former à travers des stages en entreprises ou créer leur propre projet », ou encore Forpro Sup, qui mise « sur des formations dans l’enseignement supérieur ». La Région veut aussi « lever tous les freins à l’emploi » et souhaite poursuivre les initiatives lancées dans le cadre du pacte pour l’embauche de mars 2022, comme les aides à la mobilité, qui ont déjà bénéficié à 5000 Occitans, et les aides à la garde d’enfants (jusqu’à 250 euros), qui comptent actuellement 2500 premiers bénéficiaires.

Des aides aux entreprises conditionnées à la transition écologique et sociale

Autre priorité régionale, le soutien aux entreprises. Il s’agit de conforter « le dynamisme économique de l’Occitanie ». La Région revendique en effet d’« être la région qui a vu son PIB le plus augmenter de toutes les régions françaises », avec un produit intérieur brut qui, en une décennie, « aurait augmenté de 27 % contre 22 % de moyenne nationale ». Depuis 2016, l’Occitanie aurait « aidé 80.000 entreprises, avec près de 800 millions d’euros de subventions », ce qui aurait permis « de créer ou de maintenir 250.000 emplois ». Jusqu’en 2028, le mot d’ordre est d’offrir « plus de lisibilité » avec « des offres moins nombreuses et plus identifiables ».

600 millions d’euros seront ainsi mobilisés d’ici la fin du mandat, selon la Région. 150 millions d’euros, d’abord, pour les Pass. Il s’agit d’aides thématiques à destination des entreprises de moins de 50 salariés pour leurs projets d’investissements (Pass transformation écologique, Pass métiers d’art, Pass économie de proximité, etc.). 450 millions d’euros seront réservés aux Contrats, destinés à financer des projets portés par tous types d’entreprises (Contrat entreprise en difficulté, Contrat transmission d’entreprise, Contrat innovation, etc.) et dont le plafond est plus élevé que les Pass.

Dans le cadre du Pacte Vert adopté en 2020, ces aides régionales seront conditionnées « au respect de plusieurs objectifs sociaux et environnementaux » (création d’emplois directs, réduction de l’empreinte environnementale, amélioration des conditions de travail, limitation de l’écart de revenu, limitation des dividendes aux actionnaires, etc.). Des remboursements pourront être demandées « en cas de délocalisation ou prise de contrôle étrangère », « de non-respect de la période minimale de maintien de l’activité », de « non-respect du plan de recrutement ou d’investissements » ou encore « d’industrialisation d’une innovation soutenue par la Région ailleurs qu’Occitanie ». De quoi inciter les entreprises occitanes à entamer, si ce n’était pas encore fait, leur transition écologique.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, lors de la présentation de la nouvelle stratégie régionale pour l’emploi, la souveraineté et la transformation écologique devant l’assemblée régionale le vendredi 25 novembre. Crédit : Darnaud Antoine-Région Occitanie.