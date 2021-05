Occitanie. Une association écologiste crée en soutien à Carole Delga

OÉ, pour Occitanie Écologie. Porté notamment par Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie en charge de la transition écologique, ce collectif vise à fédérer les écologistes qui soutiennent la politique de l’actuelle présidente de région Carole Delga en la matière.

Plutôt que d’appuyer le candidat Antoine Maurice, soutenu par EELV, cette association va donc faire campagne pour la liste l’Occitanie en Commun. Parmi les membres de OÉ, citons l’associatif Frédérik Mathis ( Fondation Être), l’entrepreneur Loic Blanc (Enercoop) et les élues régionales Zina Bourguet et Aurélie Ghénoler. La démarche est également soutenue par l’ancien député européen et candidat à l’élection présidentielle José Bové.