Off/Grid invente le fauteuil design nomade

Lancée en 2021 à Pibrac, en Haute-Garonne, la marque de mobilier design Off/Grid fait déjà parler d’elle à l’international. Son produit phare, le Tipy, est actuellement distribué dans six villes en France, à Toulouse par Oddos Design et dans treize pays dont le Japon, le Canada ou l’Égypte. Ce fauteuil au design sans équivoque et à l’histoire particulière a été imaginé en 1959 par René Curt et réinventé, deux générations plus tard, par sa petite-fille Marie-Caroline Curt.

Son originalité réside dans sa légèreté – il pèse onze kilos – et dans son trépied en bois pliable qui permet de le déplacer, y compris en extérieur puisque ses matières premières sont conçues pour résister aux éléments. La fabrication de ce fauteuil nomade, est entièrement réalisée en Occitanie. Les assises en lin, toile olefin et acrylique recyclé sont confectionnées à Caussade, dans le Tarn-et-Garonne, ainsi que les empiècements en cuir ou en tissu enduit. Quant aux trépieds en iroko et chêne, ils sont délignés à Brax et façonnés à Pibrac, dans l’atelier d’Off/Grid. La jeune marque qui se veut « hors réseau » pour « plus de déconnection » a confié les finitions et le conditionnement à un Esat de Colomiers.

Johanna Decorse

Sur la photo : Louis Menou, responsable du développement, et Marie-Caroline Curt, fondatrice de la marque Off/Grid. Crédit : Off/Grid.